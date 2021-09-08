Может ли снести Землю с орбиты астероид NY1 в случае столкновения? Какие могут быть последствия
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Может ли снести Землю с орбиты астероид NY1 в случае столкновения? Какие могут быть последствия

11:00:029/8/2021Фото: pixabay.com
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Астероид NY1, приближение к Земле которого ожидается 22 сентября 2021 года, оцениваемый от 427 до 984 футов, пролетит на расстоянии 1498 113 км от нашей планеты.

практически все объекты, изучаемые исследовательским центром, не обозначены как опасные

Рядом с нашей планетой находится около двух тысяч астероидов, которые потенциально могут спровоцировать катастрофы, даже создав возможную ситуацию, угрожающую жизни человеческого вида. Для того чтобы разобраться, сколько объектов могут представлять возможную опасность Земле, Совет Европы инициировал исследование.

Астероид NY1, приближение к Земле которого ожидается 22 сентября 2021 года, оцениваемый от 427 до 984 футов, пролетит на расстоянии 1498 113 км от нашей планеты. Его скорость составит 21 тыс. км в час.

По классификации NASA, данный астероид представляет опасность и может классифицироваться как потенциально опасный. Все из-за так называемого эффекта Ярковского - возникновение реактивного движения от электромагнитных волн, поступающих от нагревающейся в дневное время поверхности астероида, которая остывает ночью.

К счастью, практически все объекты, изучаемые исследовательским центром, находятся на стабильных орбитах и не обозначены как опасные. В настоящее время можно наблюдать астероиды размером до пяти метров в поперечнике. Хотя, как показало челябинское событие, все еще есть объекты, которые ускользают от наблюдателей. Одна из причин, по которой челябинский объект остался незамеченным, была в том, что он вошел в атмосферу под слишком низким углом от направления Солнца. Еще одна причина - относительно короткое время (около десяти лет), в течение которого его отслеживали.

На данный момент хоть и существуют небольшие астероиды, которые могут представлять небольшую опасность, их угроза носит более региональный характер.

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