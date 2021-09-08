Собянин накажет за громкую езду ночью по Москве: Грозит штраф до 10 000 рублей

В Москве, возможно, жители будут избавлены от громких ночных поездок автомобилистов и мотоциклистов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что передал на рассмотрение в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.
- К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой, - написал мэр Москвы.
По мнению главы города, во время поездок по Москве автомобилисты и мотоциклисты не смогут использовать глушители, которые полностью или частично модифицированы и нарушают тишину и покой граждан по ночам.
По предложению Сергея Собянина должны быть значительно увеличены штрафы за данное нарушение - с 500 до 5000 рублей. В случаях, когда мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф увеличится еще больше + 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил сверху. Для владельца спорткара у которого 400 "лошадей" под капотом штраф составит 10 000 рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил для грузовых автомобилей – с 250 "лошадей"
Осуществлять контроль за нарушениями тишины можно при помощи камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами в автоматическом режиме.
Автомобили и мотоциклы, у которых полностью или частично модифицированы глушителе должны будут задерживаться и отправляться на спецстоянку до момента, пока глушитель не будет приведен в нормальное состояние.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в МВД напомнили о штрафах, которые грозят любителям громкой музыки из-за конструктивных изменений ради колонок и усилителей.