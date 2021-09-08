Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия

Православная церковь не отмечает 1 января, как начало года. Торжество, связанный с Новолетием, празднуется 14 сентября. Дата соответствует «старому» 1 сентября по юлианскому календарю, на который ориентируется православие. В 2021-м индикт, как ещё называют церковный год, начинается со вторника.
Христианские религии ведут летоисчисление от Сотворения мира. Считается, что Бог создал природу, сразу наполненную плодами – как в самом начале осени. Отсюда и сентябрьская дата начала индикта.
Славяне, приняв христианство, стали называть праздник «Летопреложение» и «Летопроводец».
Возврат долгов
Традиция встречать Новолетие без долгов имеет под собой историю длиной в 2 тысячи лет. Ещё Римская империя использовала слово «индикт» для назначения даты сбора налогов с населения иудейских провинций. Переводимый как «назначение цены» индикт проводился раз в 5-15 лет, в зависимости от правящего императора. Обычно сумма налогов зависела от урожайности прожитых лет. Начало IV века закрепило индикт раз в пятнадцатилетие.
Современные христиане стараются начать свой индикт без долгов. И имеются в виду не только денежные обязательства. До 14 сентября важно успеть помириться с обиженными, очистить душу покаянием и причастием.
Отдать долги важно, но отцы церкви также рекомендует простить собственных должников, сняв с них обязательство. Тогда год будет проходить под Божьим покровительством.
Церковная история
К середине V века римляне зафиксировали дату сбора налогов как 1 сентября. Название «индикт» перешло от этого дня ко всему отчётному периоду. Года в его пятнадцатилетии назывались «первый год индикта», «второй год индикта» и так далее.
Пару веков спустя 1 сентября у восточных христиан стало днём молитвы о благословении на грядущий год. Богослужебные сборники стали начинаться с Новолетия. Пришедшее на Русь в X веке христианство быстро сместило начало славянского года с марта на сентябрь.
Новолетие в народе
Крещение не сразу превратило славян в христиан, заставив некоторые праздники совместить языческие обряды с православными. В результате Новолетие стало днём встречи осени, когда в избах торжественно зажигали огонь. Искру «живого пламени» добывали трением, а с первой тлеющей головней обходили поля, чтобы защитить их от вымерзания и злых духов.
Несмотря на грядущее бабье лето, которое продолжалось около 2-х недель, в избах начинались засидки. Это «зимнее» рукоделие при свечах и лучинах.
Новолетие – день, когда славяне проводили обряды инициации для детей. Девочкам в возрасте 5-10 лет, в зависимости от губернии, впервые заплетали косы. Мальчиков сажали на коня или ставили на борону с плугом. С этих пор одежда детей отличалась в зависимости от пола – вместо «младенческих рубах» использовались портки и юбки. Праздник сопровождался выпеканием пирогов и щедрым угощением.