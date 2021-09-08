Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия

10:51:589/8/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Новолетие – день, когда славяне проводили обряды инициации для детей.

Крещение не сразу превратило славян в христиан, заставив некоторые праздники совместить языческие обряды с православными

Православная церковь не отмечает 1 января, как начало года. Торжество, связанный с Новолетием, празднуется 14 сентября. Дата соответствует «старому» 1 сентября по юлианскому календарю, на который ориентируется православие. В 2021-м индикт, как ещё называют церковный год, начинается со вторника.

Христианские религии ведут летоисчисление от Сотворения мира. Считается, что Бог создал природу, сразу наполненную плодами – как в самом начале осени. Отсюда и сентябрьская дата начала индикта.

Славяне, приняв христианство, стали называть праздник «Летопреложение» и «Летопроводец».

Возврат долгов

Традиция встречать Новолетие без долгов имеет под собой историю длиной в 2 тысячи лет. Ещё Римская империя использовала слово «индикт» для назначения даты сбора налогов с населения иудейских провинций. Переводимый как «назначение цены» индикт проводился раз в 5-15 лет, в зависимости от правящего императора. Обычно сумма налогов зависела от урожайности прожитых лет. Начало IV века закрепило индикт раз в пятнадцатилетие.

Современные христиане стараются начать свой индикт без долгов. И имеются в виду не только денежные обязательства. До 14 сентября важно успеть помириться с обиженными, очистить душу покаянием и причастием.

Отдать долги важно, но отцы церкви также рекомендует простить собственных должников, сняв с них обязательство. Тогда год будет проходить под Божьим покровительством.

Церковная история

К середине V века римляне зафиксировали дату сбора налогов как 1 сентября. Название «индикт» перешло от этого дня ко всему отчётному периоду. Года в его пятнадцатилетии назывались «первый год индикта», «второй год индикта» и так далее.

Пару веков спустя 1 сентября у восточных христиан стало днём молитвы о благословении на грядущий год. Богослужебные сборники стали начинаться с Новолетия. Пришедшее на Русь в X веке христианство быстро сместило начало славянского года с марта на сентябрь.

Новолетие в народе

Крещение не сразу превратило славян в христиан, заставив некоторые праздники совместить языческие обряды с православными. В результате Новолетие стало днём встречи осени, когда в избах торжественно зажигали огонь. Искру «живого пламени» добывали трением, а с первой тлеющей головней обходили поля, чтобы защитить их от вымерзания и злых духов.

Несмотря на грядущее бабье лето, которое продолжалось около 2-х недель, в избах начинались засидки. Это «зимнее» рукоделие при свечах и лучинах.

Новолетие – день, когда славяне проводили обряды инициации для детей. Девочкам в возрасте 5-10 лет, в зависимости от губернии, впервые заплетали косы. Мальчиков сажали на коня или ставили на борону с плугом. С этих пор одежда детей отличалась в зависимости от пола – вместо «младенческих рубах» использовались портки и юбки. Праздник сопровождался выпеканием пирогов и щедрым угощением.

Первый день в МГУ: что случилось с 9-летней студенткой
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
Ученые назвали «ночной» симптом рака
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Прячьте консервации подальше: увидят в доме - оштрафуют
Обошли всех и везли 20 наград: детали ДТП, где погибли спортсмены
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Еще одна жертва рака: врачи не смогли спасти певицу
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
долгипраздникпраздникиЦерковное новолетие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Придерживаетесь славянских обычаев?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия
10:51:58 9/8/2021
Почему обязательно нужно отдать долги к 14 сентября? Особенности и традиции начала индикта – церковного новолетия
Новую версию гибели главы МЧС Зиничева обнародовали СМИ: Кто кого спасал
10:37:21 9/8/2021
Новую версию гибели главы МЧС Зиничева обнародовали СМИ: Кто кого спасал
Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела
10:01:17 9/8/2021
Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела
Благоприятные и неблагоприятные магнитные дни сентября: Даты сильных всплесков на Солнце
10:00:29 9/8/2021
Благоприятные и неблагоприятные магнитные дни сентября: Даты сильных всплесков на Солнце
Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях
9:42:21 9/8/2021
Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях
Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама
9:18:27 9/8/2021
Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама
Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года
9:00:11 9/8/2021
Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года
Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео
8:59:42 9/8/2021
Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео
Потерпевший позвал замуж подсудимую сразу после приговора прямо в суде Новосибирска
8:41:05 9/8/2021
Потерпевший позвал замуж подсудимую сразу после приговора прямо в суде Новосибирска
Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые
8:26:46 9/8/2021
Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые