Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:146/8/2021Фото: pixnio
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В этот день мужчины обязательно отправляются на рыбалку. Поймать карпа считается хорошей приметой.

церковь
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Православные праздники 8 июня

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
Мученика Георгия Нового
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца

Народные праздники


Карп Карполов

В этот народный праздник чтится память апостола от 70 Карпа, епископа.

В этот день мужчины отправляются на рыбалку. Поймать карпа считается хорошей приметой.

На Руси этот день отводился ремонту и профилактическому осмотру печей. Для этого приглашали мастера. В народе верили, что печники ладят с домовыми, которые живут за печкой. После работы их угощали караваем. Также кусочек клали за печь, чтобы задобрить домового.

Запрещалось сегодня отказывать в гостеприимстве, бегать - можно было убежать от своей удачи, а также убираться в доме.

Много кузнечиков предвещают засушливые дни.

Приметы


  • В воздухе сохраняется сырость – к устойчивому ненастью.
  • Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье к концу месяца.
  • Если обильный урожай щавеля – к теплому лету.
  • Лягушки сильно расквакались – к дождю.
  • Если в этот день много комаров – последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми.

Источник: my-calend

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