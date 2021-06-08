Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 8 июняАпостолов от 70-ти Карпа и Алфея
Мученика Георгия Нового
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Народные праздники
Карп Карполов
В этот народный праздник чтится память апостола от 70 Карпа, епископа.
В этот день мужчины отправляются на рыбалку. Поймать карпа считается хорошей приметой.
На Руси этот день отводился ремонту и профилактическому осмотру печей. Для этого приглашали мастера. В народе верили, что печники ладят с домовыми, которые живут за печкой. После работы их угощали караваем. Также кусочек клали за печь, чтобы задобрить домового.
Запрещалось сегодня отказывать в гостеприимстве, бегать - можно было убежать от своей удачи, а также убираться в доме.
Много кузнечиков предвещают засушливые дни.
Приметы
- В воздухе сохраняется сырость – к устойчивому ненастью.
- Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье к концу месяца.
- Если обильный урожай щавеля – к теплому лету.
- Лягушки сильно расквакались – к дождю.
- Если в этот день много комаров – последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми.
Источник: my-calend