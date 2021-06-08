27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих
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27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих

5:20:446/8/2021Фото: Википедия
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День проводился весело: с самого утра и до поздней ночи молодежь веселилась и гуляла. Устраивались пляски и песни с хороводами у костров.

Петровское заговенье
Народ устраивал гуляния

Петровское заговенье - это канун Петрова поста. Изначально до крещения Руси этот праздник назывался Русальное или Ярилино заговенье. С этого дня начиналась череда славянских праздников, символизирующих приход лета.

Поскольку позже, с принятием христианства на Руси этот праздник стал часто совпадать с кануном Петрова поста, то его переименовали в Петровское заговенье.

Самыми частыми ритуалами, которые проводились в это время, были ритуалы связанные с смертью и жизнью. Проводились всякие действия, направленные на проводы-похороны русалок.

Русалками становились девушки-утопленницы. Живые изготавливали чучела из соломы и либо их топили в реке, либо выносили в поле и разрывали на куски, развеивая над полем. Все сопровождалось плачем и криками сожаления.

Вообще день проводился весело: с самого утра и до поздней ночи молодежь веселилась и гуляла. Устраивались пляски и песни с хороводами у костров.

На берегах рек устраивались трапезы с праздничными кушаньями. Вместе все и купались. Молодежь вечером оставалась еще для гуляний и игрищ. а взрослые, походив еще от костра к костру, расходились по домам.

Игры молодежи были все на тему любви - заигрывания и гадания, ворожба, привороты - все устраивалось в этот день.

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