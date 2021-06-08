Друзей застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково подозревают в избиении и ограблении
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Друзей застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково подозревают в избиении и ограблении

3:47:016/8/2021Фото: pixabay
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В полицию обратился пострадавший от их действий и рассказал, что узнал нападавших по видео потасовки с полицией.

Друзья Векила Абдуллаева могут пойти обвиняемыми по новому уголовному делу

Друзья Векила Абдуллаева, в которого случайно выстрелил полицейский 28 мая, могут пойти подозреваемыми в деле об избиении и ограблении. Как оказалось, новосибирец, посмотрев видео потасовки с полицейскими опознал в парнях тех, кто в октябре прошлого года его избил и ограбил.

Выяснилось, что в октябре произошла драка. Парни припарковали свой автомобиль на тротуаре и мужчина сделал им замечание. Молодым людям это не понравилось и они начали его избивать. Позже у пострадавшего диагностировали закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы. Кроме того, после драки сибиряк лишился денег.

После этого избитый мужчина обратился в полицию, предоставил видео и номер машины нападавших. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Грабёж" и "Хулиганство", но ничего не сдвинулось с мертвой точки. Нападавших так и не привлекли к ответственности.

Сейчас Следственный комитет изъял все материалы по избиению и начал проверку. Отметим, что ранее стало известно, что всю компанию хотят проверит на наркотики.

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