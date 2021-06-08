Суд над организаторами смертельной вечеринки в Академгородке назначен на 17 июня. Под завалами нашли студентку

В Советский суд Новосибирска поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении организаторов трагической вечеринки в ночь с 1 на 2 февраля прошлого года. Напомним, речь идет о «Walter garage party», которую устроили в кафе Родня в Академгородке Антон Шматов и Данила Одинцов. Отметим, что это кафе находилось в здании склада, причем незаконно. Тогда, около трех часов ночи началось обрушение конструкций из-за потери несущей способности поперечных балок деревянного каркаса пристройки от действия изгибающегося момента, вызванного снеговой нагрузкой, возникшей в результате непринятия мер по обеспечению очистки от снега кровли здания склада, а также кровли пристройки к нему. Об этом говорится в материалах дела, переданных в суд.
В итоге, в ту ночь под завалами погибла 22-летняя студентка, еще четыре человека получили травмы. Общая площадь рухнувшей крыши составила 240 квадратных метров.
Сейчас организаторов склада обвиняют по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).
Также выяснилось, что склад принадлежал ФГУП «ЖКХ ННЦ» Академгородка и там нельзя было проводить никаких мероприятий. Но несмотря на это, замдиректора Владимир Понуровский злоупотребил своими должностными полномочиями и разрешил сделать из склада кафе с дискотекой за незаконное вознаграждение. Сейчас его обвиняют сразу по двум статьям халатность и превышение должностных полномочий. Суд состоится 17 июня.