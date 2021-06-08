График выплаты пенсии в Бердска в праздничные дни на День России с 9 по 14 июня

В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в июне текущего года через почтовые организации региона внесены некоторые изменения.
В июне доставка пенсий и иных социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.
В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:
- 9 июня за 9 и 12 июня;
- 10 июня за 10 и 13 июня;
- 11 июня за 11 и 14 июня.
В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:
- 10 июня за 10 и 12 июня;
- 11 июня за 11 и 13 июня;
- 14 июня за 14 июня.
В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.
Перечисление денежных средств на выплату пенсий новосибирцам, которые получают пенсию через кредитные учреждения (банки) 11 числа, будет произведено по обычному графику – 11 июня.