Мишустин дал новые полномочия Фонду обманутых дольщиков в июне 2021
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Мишустин дал новые полномочия Фонду обманутых дольщиков в июне 2021

4:37:126/8/2021Фото: pixabay.com
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Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать.

Правительство расширило полномочия Фонда обманутых дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует таким людям завершение строительства жилья и получение квартир или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального и региональных бюджетов.

Новое постановление расширяет полномочия фонда, позволяя ему решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства. В их числе люди, живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды. Программы предоставления таким гражданам жилья в достроенных домах фонд сможет реализовывать совместно с регионами. Такое решение позволит ускорить процесс обеспечения жильём очередников.

Федеральный закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков, был принят в конце декабря 2020 года. Постановление Правительства создаёт условия для его реализации.

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