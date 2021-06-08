Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района. Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
Из-за передачи Радиационного комплекса из-под руководства ФГУП РНЦ «Прикладная химия» к другому собственнику, остались бесхозными «бочки с каким-то веществом», за которые никто не хочет нести ответственность. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, глава области сработал на опережение.
«Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года не территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволжского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС», — говорится в документе.
Введение режима повышенной готовности связано с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом. Региональная служба МЧС сообщает, что в настоящее время превышения допустимого радиационного фона в Кузьмолово не зафиксировано.