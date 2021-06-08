Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности
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08.06
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Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности

4:53:046/8/2021Фото: Flickr
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После смены собственника на предприятии остались бесхозными радиационные материалы. В поселке Кузьмолово введен режим повышенной готовности.

Из-за конфликта между предприятиями в Ленинградской области возникла угроза радиационного заражения

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района. Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

Из-за передачи Радиационного комплекса из-под руководства ФГУП РНЦ «Прикладная химия» к другому собственнику, остались бесхозными «бочки с каким-то веществом», за которые никто не хочет нести ответственность. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, глава области сработал на опережение.

«Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года не территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволжского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС», — говорится в документе.

Введение режима повышенной готовности связано с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом. Региональная служба МЧС сообщает, что в настоящее время превышения допустимого радиационного фона в Кузьмолово не зафиксировано.

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