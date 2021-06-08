Впервые с марта в России нашли почти 10 000 зараженных коронавирусом 8 июня 2021

Сегодня, 8 июня, в России выявили 9977 новых заболевших коронавирусом. Отметим, что это самая большая цифра зараженных с марта. Выздоровели от болезни 8883 человека, скончались 379 пациентов.
Больше всего заболевших выявили в Москве – 3817 новых случаев. Отметим, что это максимум с середины мая. Также там скончались 62 пациента и выздоровели 2018 человек. А вот меньше всего случаев сегодня выявили на Чукотке – там всего один зараженный. Еще 846 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 776 - в Московской области, 163 - в Нижегородской области, 155 - в Ростовской области, 140 - в Воронежской области, по 112 - в Бурятии, Иркутской области. 107 - в Крыму, 105 - в Свердловской области, 104 - в Саратовской области, 101 - в Якутии.
В Новосибирской же области выявили 78 новых зараженных. Скончались еще пять человек с этой инфекцией.
Отметим, что со 2 марта прошлого года в России выявлено 5 миллионов 145 тысяч 843 случая коронавируса.