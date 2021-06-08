Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет
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Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет

5:15:166/8/2021Фото: Инстаграм
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Знаменитый отец, наконец, опубликовал совместное фото с дочкой и поздравил с праздником.

Юной Эвелин исполнилось 16 лет

Вчера, 7 июня, дочке известных артистов Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин исполнилось 16 лет. Отметим, что Эвелин – третья дочка Дениса. Ранее о ней никто не знал, певец воспитывал двоих сыновей от второго и третьего браков. А в 2010 году он все же признался в том, что у него есть дочь от союза с Евой Польной. Раньше Клявер с ней почти не общался, но со временем отношения отца и дочери наладились.

Тем не менее, он редко делится совместными фото с дочкой. Но в честь ее дня рождения он выложил селфи в своем профиле Инстаграм.

Сегодня у этой скромной и невероятно талантливой девушки день рождения! Дорогая доченька. Поздравляю тебя с 16-летием, моя красавица. Счастья, здоровья, удачи и благополучия во всtм, родная! Я уверен, впереди тебя ждет грандиозный успех. Пусть сбудутся все твои мечты! С любовью, папа, — написал Клявер.

Знаменитые друзья артиста также стали поздравлять девушку с днем рождения. Присоединились к теплым словам и подписчики Клявера. Также они отметили, что девушка красива до умопомрачения.

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