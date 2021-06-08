За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД

Бывшего сотрудника ГИБДД Татарстана 28-летнего Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, отпустили под подписку о невыезде.
Родственники жертвы и прокуратура не согласились с таким решением суда и подали апелляцию. Бадретдинову уже второй раз удается «уйти» от правоохранителей.
По данным Следственного комитета, с 16-летней девушкой из Лениногорска Батретдинов познакомился в 2020 году зимой через социальную сеть «ВКонтакте». После переписки сотрудник ДПС предложил девушке встретиться. 22 февраля, вечером, молодой человек, встретившись, предложил покататься на машине, через некоторое время припарковался и изнасиловал жертву, зная, что ей всего 16 лет.
Пострадавшая поделилась с матерью, а потом со следователями. Уголовное дело по статье за изнасилование несовершеннолетней было возбуждено против Бадретдинова, которого вычислили позже, так как при знакомстве через ВК подозреваемый использовал псевдоним и чужие фотографии.
Несколько оперативников отправились домой к сотруднику ГИБДД, но до кабинета его не довели — Бадретдинов сумел сбежать по дороге. Полицейского быстро уволили из рядов и объявили в розыск, его руководителям объявили строгие выговоры. История стала известна общественности, в Лениногорске часть жителей встали на защиту экс-сотрудника полиции, часть - за девушку.
"Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки, — объясняет знакомая семьи подсудимого. — Его хотели уволить и искали повод. Могу сказать, что он порядочный молодой человек из хорошей семьи, а ситуация с изнасилованием очень темная. В деревне, откуда он родом, многие уверены в его невиновности".
Через 3 месяца — в июле 2020 года беглеца нашли и задержали. Вину бывший инспектор не признавал и говорил, что произошедшее в машине было по согласию сторон.
В конце мая обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, после чего развернулась бурная дискуссия. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы