За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД
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За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД

6:04:336/8/2021Фото: Подставили?
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По словам родственников подозреваемого, его хотели уволить из-за того, что он не брал взятки, а с девушкой, подавшей заявление на инспектора, он встречался.

Бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в изнасиловании

Бывшего сотрудника ГИБДД Татарстана 28-летнего Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, отпустили под подписку о невыезде.

Родственники жертвы и прокуратура не согласились с таким решением суда и подали апелляцию. Бадретдинову уже второй раз удается «уйти» от правоохранителей.

По данным Следственного комитета, с 16-летней девушкой из Лениногорска Батретдинов познакомился в 2020 году зимой через социальную сеть «ВКонтакте». После переписки сотрудник ДПС предложил девушке встретиться. 22 февраля, вечером, молодой человек, встретившись, предложил покататься на машине, через некоторое время припарковался и изнасиловал жертву, зная, что ей всего 16 лет.

Пострадавшая поделилась с матерью, а потом со следователями. Уголовное дело по статье за изнасилование несовершеннолетней было возбуждено против Бадретдинова, которого вычислили позже, так как при знакомстве через ВК подозреваемый использовал псевдоним и чужие фотографии.

Несколько оперативников отправились домой к сотруднику ГИБДД, но до кабинета его не довели — Бадретдинов сумел сбежать по дороге. Полицейского быстро уволили из рядов и объявили в розыск, его руководителям объявили строгие выговоры. История стала известна общественности, в Лениногорске часть жителей встали на защиту экс-сотрудника полиции, часть - за девушку.

"Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки, — объясняет знакомая семьи подсудимого. — Его хотели уволить и искали повод. Могу сказать, что он порядочный молодой человек из хорошей семьи, а ситуация с изнасилованием очень темная. В деревне, откуда он родом, многие уверены в его невиновности".

После исчезновения на подозреваемого были разосланы ориентировки

Через 3 месяца — в июле 2020 года беглеца нашли и задержали. Вину бывший инспектор не признавал и говорил, что произошедшее в машине было по согласию сторон.

В конце мая обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, после чего развернулась бурная дискуссия. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы

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