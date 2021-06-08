В список Единой России на выборах в Госдуму может не войти Дмитрий Медведев, считают в Кремле

Численность федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму впервые с 2007 может измениться. В Кремле считают, что предвыборный список будет возглавлять не один лидер, а сразу несколько человек. Единственный лидер, который может выступить в одном лице – это Владимир Путин. Но такой исход маловероятен.
А вот электоральных рейтингов Дмитрия Медведева пока нет. Если учитывать рейтинг доверия, то , по данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии ему заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка).
Кстати, некоторые члены Единой России считают, что единоличное лидерство Дмитрия Медведева в списке способно было бы что-то принести на выборах. Точка в обсуждениях будет поставлена ближе к съезду «Единой России», который состоится 19 июня. Окончательное решение примет президент.