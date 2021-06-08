Предсказания Ванги на 2021: мощное цунами, конец света и лечение рака
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Предсказания Ванги на 2021: мощное цунами, конец света и лечение рака

9:44:246/8/2021,Себастьян КеттлиФото: pixabay.com
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Все предсказания Ванги являются апокалиптическими видениями будущего мира – особенно Европы.

Предсказания Ванги на 2021 год: предупреждение о цунами, конец света и лечение рака в Новом году

Многие считают  Вангу самым могущественным медиумом и провидцем, ходившим по Земле со времен Нострадамуса. Вот некоторые из предсказаний Ванги, которые все еще могут произойти в 2021 году, в сочетании с предсказаниями известного экстрасенса на новый год.
Последователи провидицы Ванги верят, что болгарский мистик предсказала перед ее смертью в 1996 году многие события, изменившие мир, такие как восстание ИГИЛ (запрещенная на территории России организация и признана экстремистской) и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Ванга родилась как Вангелия Пандева Гуштерова в Северной Македонии в 1911 году, хотя большую часть своей жизни она прожила в Болгарии. За свою жизнь она приобрела дурную славу благодаря своей предполагаемой способности предвидения и способности вступать в контакт с мертвыми.
Согласно сообщениям из ее детства, она променяла свое физическое зрение на способность видеть будущее после того, как столкнулась с ангелом.

В полевом руководстве Вайзера по паранормальным явлениям автор Джудит Джойс сказала, что люди будут обращаться к Ванге, чтобы узнать больше о своем будущем.

В книге говорится: "Ванга никогда не писала никаких книг, но о ней, ее способностях и ее пророчествах было написано много книг.

"Она утверждала, что получает информацию от невидимых существ, и сказала, что, если кто-то стоит перед ней, она может увидеть жизнь этого человека, как если бы это был фильм, от начала до конца.

Ванга попросила посетителей дать ей кусочек сахара, который она затем использовала в качестве кристалла для фокусировки энергии и получения информации.

Говорят даже, что ее репутация привлекла внимание коммунистических лидеров слухами о том, что сам советский лидер Леонид Брежнев неоднократно консультировался с медиумом.

Что Ванга, возможно, предсказала на 2021 год, включая заявления о природных катаклизмах и долгожданном излечении от рака.

1. Цунами и природные катаклизмы в новом году?
Одно из самых тревожных предсказаний Ванги - это катастрофическое цунами, которое обрушится на Азию.

Говорят, что Ванга впервые предупредила мир о смертоносном цунами 2004 года, унесшем жизни более 220 000 человек в Юго-Восточной Азии.

Затем она, как говорят, предупредила о другом подобном катаклизме в будущем, за которым последуют землетрясения и удары метеоритов.

Однако хорошей новостью является то, что это цунами должно было произойти в 2020 году.

2. Наступит ли конец света в 2021 году?
Ванга предсказала, что в будущем мир будет охвачен "тремя великанами" и "сильным драконом".

Хотя это невероятно расплывчато, многие верят, что слепой мистик знал, когда мир, каким мы его знаем, закончится.

Она сказала: "Мы являемся свидетелями разрушительных событий, которые изменят судьбу и судьбу человечества."

Последователи Ванги, однако, будут рады узнать, что конец света не предсказан, по крайней мере, по оценкам мистика, до 5079 года.

3. Открытие лекарства от рака?
Единственное положительное предсказание, которое приписывают Ванге, - это открытие лекарства от рака. Хотя она не уточнила, когда появится это лекарство, она сказала, что это произойдет в начале 21-го века.

Мистик сказал: "В начале 21 века человечество избавится от рака. Настанет день, когда рак будет связан железными цепями."

Может ли 2021 год стать годом, когда ученые наконец совершат крупный прорыв в лечении рака?

Должны ли вы верить в пророчества Ванги?
Большинство скептиков согласны с тем, что существует очень мало доказательств, подтверждающих утверждения о пророческих способностях Ванги.

Хотя ее последователи утверждают, что у нее был 85-процентный успех с ее предсказаниями, нет никаких реальных письменных записей об этих пророчествах.

Следовательно, достоверность этих предсказаний не может быть проверена, и расследование 2012 года показало, что многие из них, по-видимому, были написаны троллями, а не слепым мистиком.

Веб-сайт Skeptics.com Например, говорится: "Ванга была неграмотной или полуграмотной, и она, по-видимому, сама не писала никаких книг, а сотрудники, финансируемые болгарским правительством, фиксировали то, что она якобы сказала.

Все приведенные предсказания Ванги, похоже, являются апокалиптическими видениями будущего мира – особенно Европы – и даже Марса, где в 3005 году разразится война и изменит траекторию планеты.

На более позитивной ноте она предсказала, что в 2028 году человечество полетит на Венеру в поисках новых источников энергии – она, должно быть, не видела токсичной и коррозийной атмосферы планеты – и что к 2130 году цивилизации будут жить под водой с помощью инопланетян."

Что еще может случиться в новом году?
По словам г-на Гамильтона-Паркера, 2021 год обещает быть намного лучшим годом, чем 2020 год, по многим направлениям.

Прежде всего, экстрасенс предсказывает, что хаос, вызванный пандемией коронавируса, начнет терять свою власть над миром в новом году.

Он сказал: "В Великобритании мы победим вирус к августу. Жизнь вакцинированных людей вернется в нормальное русло.

"Люди, отказывающиеся от вакцины, столкнутся с ограничениями на международные поездки."

Экстрасенс также предсказал, что Великобритания укрепит свою экономику в ближайшие месяцы и годы после Brexit.

После первоначального падения, когда переходный период Brexit закончится в 2020 году, г-н Гамильтон-Паркер сказал, что Британия будет только расти от силы к силе.

Источник: express.co.uk

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