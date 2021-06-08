Андрей Травников: проводить Кубок России по спортивной гимнастике – это большая честь для Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов и олимпийский чемпион, президент Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный приняли участие в торжественном открытии Кубка России по спортивной гимнастике.
Андрей Травников подчеркнул, что для Новосибирской области большая честь – принимать турнир, который является основным этапом отбора в национальную сборную на Олимпийские игры в Токио. «Рады видеть всех наших гостей на новосибирской земле. Соревнования такого высокого уровня впервые проводятся в Новосибирской области. Спасибо Федерации спортивной гимнастики России за такое решение. Важнейшим их итогом станет включение победителей в состав олимпийской сборной России. Мы вкладываем средства в инфраструктуру для развития базовых видов спорта нашего региона, и спортивная гимнастика, безусловно, входит в этот список. Уверен, что предстоящие состязания станут ярким событием и для самих спортсменов, и для болельщиков».
Виктор Игнатов высказал уверенность в том, что в трансляциях предстоящей Олимпиады в Токио новосибирцы увидят знакомые лица атлетов, которые в ближайшие дни в Новосибирске будут бороться за олимпийские путёвки. «Мы будем переживать за них как за своих, будем с нетерпением ждать их триумфального возвращения домой с заслуженными наградами, с гордостью за наших спортсменов и за нашу страну».
Евгений Подгорный выразил слова благодарности Губернатору и Правительству Новосибирской области за всестороннюю помощь и поддержку как при строительстве Центра спортивной гимнастики, так и при организации и проведении Кубка России.
Соревнования продлятся с 6 по 13 июня. Организаторами Кубка России являются: Министерство спорта РФ, Федерация спортивной гимнастики России, Правительство Новосибирской области и Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области.
В борьбе за кубок страны примут участие лучшие 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов Российской Федерации. Эти соревнования станут для гимнастов генеральной репетицией перед XXXII летними Олимпийскими играми – по итогам Кубка России будет сформирован окончательный состав сборной команды, которая представит нашу страну на главном спортивном событии четырёхлетия.
Такого уровня соревнования проводятся на территории Новосибирской области впервые. Лучшие спортсмены последнего чемпионата России, звёзды мировой гимнастики, триумфаторы прошедшего чемпионата Европы: Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Виктория Листунова, Александр Карцев, Владислава Уразова, Денис Аблязин и другие – выйдут на помост, чтобы показать свой максимум и забронировать за собой место в олимпийской сборной.
Новосибирскую область будет представлять Иван Стретович – Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), чемпион мира 2019 года.
Соревнования проходят в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Объект является крупнейшим за Уралом специализированным комплексом, отвечающим современным (международным) требованиям и стандартам для проведения тренировочных мероприятий и соревнований по спортивной гимнастике.
Для справки
Строительство Центра подготовки по спортивной гимнастике Е. Подгорного осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по направлению «Создание в субъектах Российской Федерации региональных центров для подготовки сборных команд и спортивного резерва».
Сегодня в центре Подгорного спортивную подготовку проходят 239 занимающихся.
Также спортивную подготовку спортсмены проходят в муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта», количество занимающихся – 544 человека.
Общее количество занимающихся по этапам спортивной подготовки: 10 человек на этапе высшего спортивного мастерства; 17 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства; 321 человек на тренировочном этапе; 308 человек на этапе начальной подготовки; 127 человек на спортивно-оздоровительном этапе.