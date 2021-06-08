Рабочая неделя с 14 по 18 июня 2021 будет сокращенной из-за Дня России, напомнили в Роструде

В пресс-службе Роструда россиянам напомнили о том, что следующая рабочая неделя будет меньше на один рабочий день.
«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня», — говорится в сообщении ведомства.
Следующие удлиненные выходные ждут россиян с 4 по 7 ноября 2021 года, когда страна будет праздновать День народного единства.
Всего в 2021 году 118 выходных и праздничных дней, согласно Производственному календарю на этот год.