Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела

В Следственном комитете пояснили, кому принадлежит дом, в котором были обнаружены тела убитых девочек в Кузбассе. Дело в том, что за три недели до трагедии подозреваемый Виктор Пестерников снял данную дачу, в которой позже и нашли тела двух школьниц, сообщают РИА Новости. В СК не исключают, что он заранее планировал циничное преступление.
В Киселевске бывший заключенный, который уже отбывал наказание за насилие сексуального характера подозревается в убийстве двух школьниц. 6 сентября в магазине две девочки с "дядей Витей" зашли в магазин, где взрослый мужчина купил им сладости. После этого детей никто не видел.
Виктор Пестерников подозревается в том, что именно он изнасиловал и убил несовершеннолетних, которых позже нашли в доме, арендованном злоумышленником. После того, как мама одной из пропавших девочек - Ульяны - не смогла найти самостоятельно дочь, она пошла в полицию, к тому времени наступила полночь.
После начала работы правоохранителей стало понятно, что девочка пропала не одна, с ней была ее подруга. Правда, мать второй девочки не сразу поняла, что произошло с ее дочерью - она находилась в нетрезвом состоянии и опомнилась только утром, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Педофила поймали на следующий день. Оказалось, что он в 2019 году освободился из мест заключения, где отсидел 10 лет за изнасилование несовершеннолетнего. У него уже была семья на момент убийства. Теперь Пестерникову грозит пожизненное заключение.