Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске
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Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске

7:52:366/8/2021
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У него был перелом позвоночника, множественные скелетные травмы. При падении он задел 15-летнего подростка, который доставлен в ГКБ №34 с травмой позвоночника и ключицы.

Мужчина упал с Бугринского моста на ребенка в Новосибирске

Вечером 8 июня неизвестный мужчина упал с Бугринского моста в Новосибирске. При падении он задел подростка. Как сообщает АСТ-54, происшествие произошло в левобережной части Бугринского моста. Как говорят очевидцы происшествия, обоим потребовалась медицинская помощь.

Позже стало известно, что упавший с Бугринского моста 35-летний мужчина скончался от полученных травм, сообщает "АиФ-Новосибирск" с ссылкой на главврач скорой помощи Ирину Большакову.

"У него был перелом позвоночника, множественные скелетные травмы. При падении он задел 15-летнего подростка, который доставлен в ГКБ №34 с травмой позвоночника и ключицы", - рассказала Большакова.

Причины падения новосибирца пока неизвестны. В правоохранительных органах пока воздерживаются от комментариев

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