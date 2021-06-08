Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске

Вечером 8 июня неизвестный мужчина упал с Бугринского моста в Новосибирске. При падении он задел подростка. Как сообщает АСТ-54, происшествие произошло в левобережной части Бугринского моста. Как говорят очевидцы происшествия, обоим потребовалась медицинская помощь.
Позже стало известно, что упавший с Бугринского моста 35-летний мужчина скончался от полученных травм, сообщает "АиФ-Новосибирск" с ссылкой на главврач скорой помощи Ирину Большакову.
"У него был перелом позвоночника, множественные скелетные травмы. При падении он задел 15-летнего подростка, который доставлен в ГКБ №34 с травмой позвоночника и ключицы", - рассказала Большакова.
Причины падения новосибирца пока неизвестны. В правоохранительных органах пока воздерживаются от комментариев