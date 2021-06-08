Что обязательно нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности дня и главная уникальность

Первый кармический коридор затмений 2021 года наконец-то будет закрыт 10 июня. Случится это в 13.42 по времени столицы России Новолунием, которое закроет середину солнечного диска. То есть будет кольцевое солнечное затмение.
В России его можно будет наблюдать практически везде, соблюдая меры предосторожности - глазами на солнечное затмение смотреть нельзя, потому что можно получить ожог сетчатки.
Новолуния и Полнолуния всегда обладают особой энергетикой. Влияние луны в такие дни на живые организмы сказывается по разному, но в основном эти дни считаются негативными. В Новолуние энергии луны слишком мало, а в Полнолуние она достигает своего пика. Оба эти состояния плохо сказываются на нас.
Что можно делать?
Кармическое влияние затмения растянется еще на две недели. События будут происходить медленно, но верно. Вы будете "сторонним" наблюдателем свой жизни и ничего особо изменить не сможете. Можно менять до начала затмения - исправляя ошибки прошлого и очищая собственную карму. Потом только останется собирать плоды своих действий.
Крайне важно в этот период не наделать новых ошибок и максимально постараться завершить уже ранее начатые дела, чтобы в новый период своей жизни войти с добрым багажом и не тянуть за собой прошлое и не расплачиваться за него.
Будет очень благоприятно, если вы сможете помириться со всеми, с кем у вас испорчены отношения. Самим попросить прощения и простить своих обидчиков.
Крайне важно проанализировать свое прошлое, вычленить самые главные и тяжелые ошибки. С учетом этих выводов наметить план действий на будущее.
Определиться с целями и приоритетами. Понять, кто должен быть рядом с вами и дальше, а кто слишком токсичен для вас.
Хорошо, если вы сумеете навести порядок в своей жизни. В доме, в отношениях, в рабочих моментах. Только разложив все по полочкам, вы увидите свое прекрасное будущее, избавившись от хлама их прошлого.