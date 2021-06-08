Как правильно поливать садовые деревья в июне?
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Как правильно поливать садовые деревья в июне?

11:20:036/8/2021Фото: pixabay
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Деревья, только посаженные, нуждаются в более частом поливе - им нужно хорошо увлажнять почву. Почва поливами должна плотно улечься вокруг корневой системы. 

лейка, полив
Полив деревьям и кустарниках очень нужен

Деревья в саду точно также нуждаются в поливе летом, особенно если стоит жара. Поливать разные деревья нужно по разному и мы расскажем вам, как именно это нужно делать.

Деревья, только посаженные, нуждаются в более частом поливе - им нужно хорошо увлажнять почву. Почва поливами должна плотно улечься вокруг корневой системы.

Во время дождей поливать, конечно не нужно, но в сухую погоду полив нужно деть каждую неделю, лучше делать это лейкой, либо шлангом с разбрызгивателем.

Деревьям второго года  также нужен полив. как первогодкам, но им уже опасно сделать переизбыток влаги. Поливаем лейкой или разбрызгивателем, но не так обильно.

Деревья третьего года жизни и старше можно поливать просто подкладывая шланг к стволу, но так, чтобы напор воды не был сильным и не вымывал ямку от полива. Полив делать только в засушливую погоду. Если лето умеренное, дожди идут нередко, даже если не обильно, то можно не поливать.

Хорошо желать мульчирование вокруг ствола дерева. Так не будет образовываться корка от поливов и меньше будет испаряться влага. Если вы не делаете мульчирование, то нужно регулярно рыхлить землю. Особенно это касается молодых деревьев.

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