Власти Украины исключили русских из числа коренных жителей
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Власти Украины исключили русских из числа коренных жителей

9:57:076/8/2021Фото: Flickr
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Внесенный Владимиром Зеленским законопроект в Госдуме назвали оскорблением исторической памяти.

В Государственной думе призвали другие организации осудить предложение Зеленского разделить население Украины

Законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, по которому русских не будут считать коренными жителями Украины, получил отклик в Госдуме РФ.

«Государственная Дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — говорится в постановлении.

В заявлении парламента говорится о том, что на территории бывшей республики СССР проживают миллионы русских. Кроме того, среди украинского населения много белорусов, молдаван, венгров, евреев, болгар и греков, которых лишают права считать себя коренными жителями государства, образованного из советской республики.

Также парламентарии заметили, что за годы независимости украинские власти не приняли ни одного закона, поддерживающего крымских татар, предпочитая сталкивать их с русским или украинским населением Крыма.

Межпарламентская ассамблея СНГ, а также парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и Совет Европы  должны также осудить попытки президента Украины разделить население страны на «коренное» и «некоренное», что существенно может повлиять на развитие Украины как государства, пишут на сайте ГД РФ.

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