Где найти полуночный нефрит?
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Где найти полуночный нефрит?

2:00:436/9/2021,Мария РодченковаФото: срикншот genshin.mihoyo.com
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Genshin Impact - это компьютерная игра, которая была разработана и выпущена в Китае в прошлом году.

Если заняться поисками самостоятельно, то это будет несколько сложнее и займет некоторые время

Полуночный нефрит - это один из артефактов в игре Genshin Impact. О том, что это за ресурс и где его можно найти - в нашем материале.

Genshin Impact - это компьютерная игра, которая была разработана и выпущена в Китае в прошлом году. Она относится в жанру приключенческого боевика с элементами ролевой игры. В ней можно выбирать одного из 33 доступных персонажей, каждый из которых отличается особыми качествами и талантами. Также мир Genshin Impact населен различными фантастическими существами, а народы поклоняются Богам в зависимости от стихии. По сюжету игроку нужно найти своего близнеца, по пути сражаясь с различными существами и исследуя мир.

Полуночный нефрит, который является блестящим минералом, необходим для прохождения одного из квестов и церемонии возвышения двух персонажей - Янь Фэй и Бэй Доу. Артефакт можно найти самостоятельно или купить за определенную сумму в лавке. Приобрести его можно только в одном месте на территории Ли Юэ, а именно - в в гавани у торговца по имени Ши Тоу. Стоимость артефакта будет составлять 1000 монет, что по меркам игры довольно высокая цена.

Если заняться поисками самостоятельно, то это будет несколько сложнее и займет некоторые время, для получения нефрита придется выполнить ряд действий. Чаще всего его можно найти в шахтах или пещерах. Один из нефритов находится в скрытой пещере рядом с дворцом Лин Шань. Чтобы попасть внутрь придется приложить усилие, ведь вход заблокирован огромными валунами. Их можно убрать с помощью боевых атак, обычных или заряженных. Таким образом камни должны разбиться. Потом игроку необходимо уничтожить земляное чудовище, разбить еще несколько каменных глыб, чтобы забрать полуночный нефрит. Зачастую для возвышения персонажей требуется несколько полуночных нефритов и других артефактов.

Кроме этого, большое количество минерала можно найти рядом с деревней Миньюнь, а также на юго-восточной территории Ли Юэ. Полуночный нефрит довольно редкий ресурс, однако найти его не так уж сложно, потому что он светится в темноте.

Игра Genshin Impact, которая появилась в прошлом году, уже успела стать очень популярной и принесла создателям более 100 млн долларов. Она также есть в формате мобильного приложения, а в апреле этого года вышла на PlayStation 5.

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