Высокую смертность от коронавируса в России отметил Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что ситуация в России с COVID-19 стала стабильной, часть людей перенесли заражение, но продолжают фиксироваться смертельные случаи, летальность остается высокой. Чиновник от здравоохранения пояснил, что без вакцинации справиться с пандемией не получится.
Гриднев заявил, что в календарь прививок будет внесена вакцина от коронавируса, в Госдуму на рассмотрение внесены данные изменения в законопроект, при этом добровольность введения прививки будет прописана.
8 июня поправки были приняты в первом чтении. Депутатами были отмечены страхи граждан быть уволенными за то, что отказываются сделать прививку.
Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал: "Если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача".
По предложению Володина, ко второму чтению поправка о добровольности будет предложена к внесению.