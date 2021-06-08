Высокую смертность от коронавируса в России отметил Минздрав
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Высокую смертность от коронавируса в России отметил Минздрав

9:38:056/8/2021Фото: Flickr
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Замминистра здравоохранения Олег Гриднев пояснил, что без вакцинации справиться с пандемией не получится.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что ситуация в России с COVID-19 стала стабильной, часть людей перенесли заражение, но продолжают фиксироваться смертельные случаи, летальность остается высокой. Чиновник от здравоохранения пояснил, что без вакцинации справиться с пандемией не получится.

Гриднев заявил, что в календарь прививок будет внесена вакцина от коронавируса, в Госдуму на рассмотрение внесены данные изменения в законопроект, при этом добровольность введения прививки будет прописана.

8 июня поправки были приняты в первом чтении. Депутатами были отмечены страхи граждан быть уволенными за то, что отказываются сделать прививку.

Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал: "Если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача".

По предложению Володина, ко второму чтению поправка о добровольности будет предложена к внесению.

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