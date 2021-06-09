День молодежи - 2021: дата праздника, история и традиции

Со времен СССР появился праздник День молодежи. Он был утвержден еще в 1958 году и в те годы отмечается в каждое последнее воскресенье июня. Позже Борис Ельцин зафиксировал дату своим распоряжением и зафиксировал единую дату - 27 июня.
Это праздник очень популярен у молодых людей. Особенно ему рады студенты и те. кто только недавно им был. Устраиваются всевозможные конкурсы, концертные программы, празднования даже проводятся на государственном уровне. В регионах празднование финансируется за счет бюджета.
К этому празднику в последнее время принято в магазинах устраивать распродажи молодым людям. Некоторые компании проводят мастер-классы. Молодежи всегда есть чем заняться в тот день. Как правило, дома никто сегодня не остается - для каждого находится развлечение по вкусу.
Если в 2021 году не будет проходить массовых мероприятий, то можно собраться собственной компанией и устроить конкурсы с символическими призами. Самостоятельные конкурсы проходят более весело, поскольку все в компании друг друга знают, учитывают вкусы и интересы друг друга. В конце концов все завершить вечеринкой.
Интересные факты
Установлено, что молодые люди сегодня всего за 8 секунд теряют концентрацию внимания. У них более развито "клиповое" восприятие - усвоение информации через очень короткие, яркие образы.
Среди молодежи сегодня растет популярность ЗОЖ.
Самым распространенным заболеванием среди молодых людей является депрессия.
Возрос возраст самостоятельной жизни - молодые не спешат отделяться от родителей.
Классической литературе предпочитают фантастику.