Рождество Иоанна Предтечи-2021: точная дата, традиции и обычаи дня

Рождество, или рождение Иоанна Предтечи, которого чаще называют Иоанном Крестителем, празднуется ежегодно в католической и православной традиции. Это очень важный день для верующих. О точной дате праздника, традициях и обычаях - в нашем материале.
В 2021 году рождение Иоанна Крестителя будут отмечать 7 июля. Согласно писанию, именно в этот день на свет появился младенец Иоанн, который позже станет Крестителем Иисуса Христа и примет мученическую смерть в виде обезглавливания. Появился он в семье священнослужителя по имени Захария и его жены. Но не все так просто, отец будущего Предтечи заранее знал о рождении сына, потому что однажды ему явился Гавриил, который сообщил радостную весть. Кроме этого, отец узнал, что для его потомка уготована особая судьба, которая будет важна не только для жителей Израиля, но и для всего христианского народа, а также Сына Божьего. Захария не поверил предсказанию и лишился возможности говорить, но все, что сказал ему ангел, в итоге сбылось в точности - жена его, будучи уже довольно преклонного возраста, забеременела будущим Иоанном Крестителем.
Иоанн Предтеча начал вести проповедническую деятельность в возрасте около тридцати лет и возымел успех. Кроме этого, он пользовался обрядом крещения в реке Иордан, который символизировал очищение души и покаяния перед Богом. Именно он также крестил будущего Спасителя всего человечества, Иисуса Христа.
В религиозной практике этот день - один из великих праздников. Накануне 7 июня в храмах проходит бдение, а в саму дату священнослужители прославляют рождение Крестителя и его личность. Кроме этого, верующие могут освятить цветы, травы, воду и т.д., которые принесут благополучие человеку, уберегут его от болезней и нечистой силы. Рождество Иоанна Предтечи всегда выпадает на пост в память об апостолах Петре и Павле, поэтому верующим нельзя употреблять мясные продукты, “молочку”, а также рыбу и яйца.
По традиции в этот светлый день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой дома и стиркой, ругаться, ссориться с близкими, делать плохие дела, мыслить негативно, злиться, обижаться, одалживать деньги, продавать что-либо из дома и т.д. Лучше всего в праздник заниматься добрыми делами, например, помогать нуждающимся, подавать милостыню, посещать церковные службы и молиться.
Рождения Предтечи выпадает на языческий славянский праздник - Ивана Купала. Из-за этого на Руси было много обрядов и обычаев, связанных с этим днем. Например, Крестителю молились, чтобы избавиться от болей в голове. Также праздничная ночь была связана с огнем и купаниями. Нередко совершались разнообразные брачные обряды, многие прыгали через костер. Раньше считалось, что если на праздник выпадает дождливая погода - будет щедрый урожай. А вот, если повстречать змею, то это сулит неудачами и неприятностями. Звездная ночь значит, что грибов будет очень много. Если молодая девушка или женщина с утра умоет свое лицо росой, то молодость сохранится на долгие-долгие годы.