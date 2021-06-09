Как каждый знак зодиака борется с разочарованием, рассказали астрологи

Разочарование - это то, о чем мы узнаем с самого раннего возраста: ощущение того, что вас разочаровали, кто-то не справляется с вами, невыполненные обещания, невыполненные мечты и даже своими неудачами.
У нас есть разные способы справляться с разочарованием по мере взросления. В детстве вы можете отреагировать на разочарование в виде истерики или эмоционального срыва. Когда вы станете старше, вы можете попытаться сделать вид, что разочарование вас не коснулось. Иногда мы даже используем разочарование, чтобы побудить нас работать усерднее и сосредоточиться, пишет yourtango.com.
Если руководствоваться астрологией, то разочарованные знаки зодиака выглядят по-разному в зависимости от того, как каждый человек справляется со своими неудачами, а затем преодолевает их.Наши действия и то, как мы справляемся с эмоциональными потрясениями , в значительной степени зависят от наших знаков зодиака, и это верно, когда речь идет о том, как мы поступаем, когда разочарованы.
Не все разочарования обрабатываются одинаково, потому что они различаются по важности. Разочарование, которое вы испытываете, когда вас пропускают по акции, отличается от разочарования, которое вы испытываете, когда, например, в магазине нет вашего любимого кофе.
Возможно, вы не сможете перестать чувствовать разочарование, но вы можете изменить его влияние на вас. Иногда, не получив желаемого, остается место для чего-то лучшего.
Вот как знаки зодиака борются с разочарованием.
Овен (21 марта - 19 апреля)Присущий Овнам оптимизм не позволяет долго зацикливаться на негативе. Эти люди хотят двигаться дальше и искать что-то еще, на чем можно сосредоточиться.
Это может быть участие в каком-то соревновании, выполнение чего-то, что выводит их из зоны комфорта, или начало нового проекта. Если Овен увлечен тем, чем он увлечен, он не слишком зациклится на разочаровании.
Телец (20 апреля - 20 мая)Тельцы настойчивы , поэтому разочарование не сбивает их с пути.
Пережив разочарование, Телец проявит к себе немного сострадания и доброты, чтобы исцелиться и продолжить движение.
Они знают, что не всегда вещи складываются так, как они хотят, но это не должно означать, что нужно просто остановиться. Найдите время, чтобы осмыслить свои чувства, но не позволяйте им мешать вашим планам.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецам очень полезно поговорить с другом или кем-то, кому они доверяют, после разочарования. Если Близнецы хранят свои чувства внутри, им это нехорошо; эти чувства могут всплыть в будущем и причинить вред.
Близнецы умны, и может быть полезно поговорить о ситуации или человеке, который не оправдал их высоких ожиданий. Для них хорошо искать подсказки, которые они в конечном итоге будут разочарованы, но не уловили в то время.
Рак (21 июня - 22 июля)Очень важно, чтобы Рак чувствовал свои эмоции. Они чрезвычайно чувствительны, и, если они не обрабатывают вещи эмоционально, это может повлиять на их поведение и принятие решений.
Рак должен находиться в безопасном месте и иметь систему поддержки. Если они усвоят свое чувство разочарования, это может привести к таким эмоциям, как гнев и сильная печаль, и им будет еще труднее оправиться.
Лев (23 июля - 22 августа)Как и большинство из нас, Львы каждый день разочаровываются сотнями способов, но они не позволяют этому их расстроить.
Они сосредоточены на будущем и продолжают идти вперед, зная, что люди обращаются к ним за советом; им нужно осознавать свое влияние на других.
Лев должен быть сильным - не только для себя, но и для людей, которые на него равняются. Разочарование - это часть процесса получения желаемого и создания позитивных изменений, поэтому Лев готов заплатить эту цену.
Дева (23 августа - 22 сентября)Девы знают, что разочарование - это всего лишь часть жизни. Когда они разочаровываются, они ищут урок, приспосабливаются и продолжают расти.
Для этого знака зодиака почти все можно исправить или улучшить. Главное - найти уроки, которые вам нужны, даже если они неочевидны.
Допустим, Дева вступает в соревнование по повествованию и проигрывает. Может быть, они проигрывают два или три раза, и это очень обидно, но каждый раз, когда они проигрывают, Дева узнает немного больше и, в конце концов, может взять эти знания и побеждать.
Весы (23 сентября - 22 октября)Весы могут довольно тяжело пережить разочарование, но, в конце концов, они попытаются изменить свое мнение о нем. Весы переосмыслит его и попытаются лишить его важности.
Они не выиграли в лотерею билеты на «Гамильтон», но это не значит, что они никогда их не получат; просто будет другой раз или другие обстоятельства.
Лучше всего, если Весы смотрят на разочарование не как на абсолют, а как на нечто более подвижное.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Скорпионы гораздо более чувствительны, чем хотят думать люди, и склонны скрывать свои чувства. Когда они разочаровываются, это чувство потери или разочарования может иногда переходить в гнев или месть.
Скорпионам не нравится чувство, будто они ничего не могут сделать, чтобы изменить ситуацию. Они принимают меры, чтобы почувствовать себя лучше.
Скорпионы зрелые, уравновешенные и стремятся держать все под контролем. Они не верят в жалость к себе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Чтобы преодолеть разочарование, Стрелец строит планы. Им нужно иметь что-то, чего можно ожидать, и им не нравится чувствовать себя застрявшими в бесконечном круге разочарования и разочарования.
Стрелец смотрит на вещи и события, которые гарантированно сделают их счастливыми, и сосредотачиваются на них. Для них это избавление от разочарования и избавление от него.
Козерог (22 декабря - 19 января)Козероги практичны и мудры , и если они позволят каждому разочарованию, которое они пережили, повлиять на них, они никогда ничего не добьются.
Козероги стараются не тратить слишком много времени на анализ разочарования; вместо этого они извлекают из этого все возможное, применяют полученные уроки на практике и работают над улучшением.
Козероги стараются понять свою роль в разочаровании. Что они могут сделать, чтобы предотвратить повторение определенного типа разочарования? Все они стремятся к большему успеху, чем к разочарованию.
Водолей (20 января - 18 февраля)Водолеи спокойно переносят разочарования. Когда вы столь же изобретательны и изобретательны, как Водолей, случаются разочарования. Для них речь идет о том, чтобы эмоционально не инвестировать во все, чтобы не разочаровываться так часто.
Они отстраняются от факторов разочарования и стараются забыть о нем как можно быстрее. Водолеи очень изобретательны и предпочитают искать решения, чем позволять неудачам или разочарованиям дойти до них.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Когда Рыбы разочарованы, они стараются заняться тем, чем страстно увлечены. Этот знак зодиака может быть чрезмерно эмоциональным, и для него может быть лучше не поддаваться чувству печали, когда дело доходит до разочарования.
Вместо этого Рыбы могут потеряться на художественной выставке, заняться волонтерской работой или сосредоточиться на собственном творческом проекте. Разочарование может быть источником вдохновения - только одна закрывающаяся дверь заставляет вас искать другие альтернативы.