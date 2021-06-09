Кто такой Чичваркин?
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Кто такой Чичваркин?

3:00:196/9/2021Фото: instagram.com/tot_samy_chichvarkin
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Чичваркин основал крупнейшую компанию ретейла мобильных телефонов в 1997 году и был ее главным председателем вплоть до 2008 года.

Евгений Чичваркин - это бизнесмен, который в свое время был одним из основателей известной российской компании “Евросеть”

Имя Евгения Чичваркина у многих россиян на слуху, но не все знают, что это за человек, чем прославился и чем занимается на данным момент. Об этом - в нашем материале.

Евгений Чичваркин - это бизнесмен, который в свое время был одним из основателей известной российской компании “Евросеть” - она распространилась более чем в 1500 городах и населенных пунктах страны. Кроме предпринимательской деятельности, он занимался и политикой. Например, был основателем двух политических партий: “Правое дело” и “Союз правых сил”.

Чичваркин основал крупнейшую компанию ретейла мобильных телефонов в 1997 году и был ее главным председателем вплоть до 2008 года. За это время “Евросеть” заработала миллионы долларов и прославилась провокационной и скандальной для того времени рекламой. Например, покупателям предлагали раздеться за телефон и т.д. Кроме этого, компания была замешана в нескольких уголовных делах. Так, в 2005 году было обнаружено более 100 тысяч контрабандных мобильных телефонов, которые предназначались компании. Даже после предоставления всех документов, подтверждающих законность ввоза, сотовые признали контрафактными и вредными для здоровья. Позже все же, не найдя состава преступления, компании вернули 117 500 телефонов. Некоторые связывали подобное преследование с политической деятельностью бизнесмена Чичваркина.

В любом случае, в 2008 году Евгений Чичваркин продал “Евросеть” и экстренно покинул России, потому что на него завели уголовное дело. Предприниматель эмигрировал в Лондон и заявил, что дистанционно у него больше нет возможности заниматься политической деятельностью в России. В 2009 году из-за того, что он не явился в следственный комитет из-за своего уголовного дела, его объявили в международный розыск. Спустя год мать Чичваркина нашли мертвой в собственном жилище, однако полиция не нашла состава преступления и объявила смерть случайной. Сам бизнесмен уверен, что его мать убили.

Несмотря на то, что бизнесмен остался за границей, он все равно продолжил участвовать в общественной деятельность на своей родине. Так, он писал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, где обвинил правоохранительные органы в неправомерном преследовании и вымогании денег, потом Чичваркин участвовал в прямой линии во время одного из митингов, был частью акции в Лондоне в защиту 31-ой ст. Конституции РФ и так далее. В 2012 году предприниматель говорил, что вероятность его возвращения на родину довольно велика, но только через 5-6 лет. После последних выборов президента России, Чичваркин заявил, что теперь скорее всего не вернется на территорию страны никогда.

После продажи “Евросети” у Евгения Чичваркина осталось многомиллионное состояние, поэтому в Великобритании он продолжил заниматься бизнесом. Там он занялся винным бизнесом и открыл несколько магазинов вин, в том, числе супер эксклюзивных, цена которых может доходить до нескольких тысяч долларов. Также он открыл ресторан, получивший звезду Мишлен.

Евгений Чичваркин отличается активной гражданской позицией, является критиком политики Владимира Путина. Он поддерживал Майдан, выступал против присоединения Крыма к России. При этом политику Навального бизнесмен также раскритиковал во время теледебатов на телеканале “Дождь”.

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