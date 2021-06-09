Розыск в Бердске: В сочном красно-белом костюме ушла из дома и не вернулась 62-леняя Галина Никитенко

7 июня в Бердске вновь пропал человек. На этот раз ушла из дома и не вернулась 62-летняя Никитенко (Мясникова) Галина Николаевна. Об этом в полицию сообщили ее близкие. К поискам также подключились волонтеры «Лиза Алерт». Она была одета в красно-бело-синий летний брючный костюм, на лице могут быть солнцезащитные очки. С собой у пропавшей женщины большой пакет с вещами.
Также родные сообщают, что рост женщины примерно 164 сантиметра, волосы русые, глаза серые. Пропавшая плотного телосложения.
Женщина ушла 7 июня из своего дома в городе Бердске и до настоящего времени не вернулась. Всем, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 89137201851 Сварта (Юлия), инфорг поиска Лиза Алерт.