Розыск в Бердске: В сочном красно-белом костюме ушла из дома и не вернулась 62-леняя Галина Никитенко
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Розыск в Бердске: В сочном красно-белом костюме ушла из дома и не вернулась 62-леняя Галина Никитенко

9:23:136/9/2021Фото: Лиза Алерт
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Женщина ушла из своего дома еще 7 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Галина Никитенко ушла из дома и не вернулась

7 июня в Бердске вновь пропал человек. На этот раз ушла из дома и не вернулась 62-летняя Никитенко (Мясникова) Галина Николаевна. Об этом в полицию сообщили ее близкие. К поискам также подключились волонтеры «Лиза Алерт». Она была одета в красно-бело-синий летний брючный костюм, на лице могут быть солнцезащитные очки. С собой у пропавшей женщины большой пакет с вещами.

Также родные сообщают, что рост женщины примерно 164 сантиметра, волосы русые, глаза серые. Пропавшая плотного телосложения.

Женщина ушла 7 июня из своего дома в городе Бердске и до настоящего времени не вернулась. Всем, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 89137201851 Сварта (Юлия), инфорг поиска Лиза Алерт.

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