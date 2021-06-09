Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс. Исходя из них, собственник квартиры в жилом доме обязан обеспечивать тишину в ночное время.
- Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта, - говорится в поправках.
Если же собственник будет нарушать эти правила постоянно, а именно, больше двух раз в месяц, то он будет привлечен к административной ответственности.
Отметим, что к нарушению тишины в ночное время не относится плач детей, шаги или работы, направленные на обеспечение безопасности граждан.