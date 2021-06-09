Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России

11:35:106/9/2021Фото: pixabay
0

Теперь всех, кто не будет соблюдать закон будут привлекать к ответственности.

Шумные соседи теперь будут нести заслуженное наказание

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс. Исходя из них, собственник квартиры в жилом доме обязан обеспечивать тишину в ночное время.

- Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта, - говорится в поправках.
Если же собственник будет нарушать эти правила постоянно, а именно, больше двух раз в месяц, то он будет привлечен к административной ответственности.

Отметим, что к нарушению тишины в ночное время не относится плач детей, шаги или работы, направленные на обеспечение безопасности граждан.

Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку одной фразой
Европа получила от России строжайшее предупреждение
«До последнего ходил на работу»: Россия понесла тяжелую утрату
Норкин выдал шутку про Собчак и заболевшего бобра
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 58-м году жизни умерла известная актриса
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
шумные соседизакон о тишинеплач ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто шумите по ночам?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    11:35:10 6/9/2021
    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    11:24:11 6/9/2021
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    11:20:13 6/9/2021
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    11:13:46 6/9/2021
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    11:12:31 6/9/2021
    Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    БердскПрямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    11:05:13 6/9/2021
    Прямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    10:37:19 6/9/2021
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    10:29:14 6/9/2021
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    БердскNestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском
    10:24:10 6/9/2021
    Nestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском
    Гороскоп на 10 июня 2021 года - Новолуние и Затмение: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:56 6/9/2021
    Гороскоп на 10 июня 2021 года - Новолуние и Затмение: самое главное для каждого индивидуально