Как отметят День Новосибирска 27 июня 2021 года, рассказали в мэрии

В 2020 году провести день города с размахом в Новосибирске не удалось - мероприятие попало под коронавирусные ограничения и проходило онлайн. В 2021 году день города состоится - об этом заявили в мэрии города. Празднование запланировано на 27 июня - день города традиционно празднуется в последнее воскресенье июня.
О программе мероприятий еще ничего не известно даже в самой мэрии: мэр Новосибирска Анатолий Локоть не подписал документы, хотя они уже были поданы ему.
- Программа еще не утверждена мэром, но план мероприятий составляется. Утвержденного плана пока нет, - сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
Ранее сообщалось, что в целях профилактики коронавируса мероприятия в честь дня города состоятся на открытых площадках.