Как отметят День Новосибирска 27 июня 2021 года, рассказали в мэрии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отметят День Новосибирска 27 июня 2021 года, рассказали в мэрии

11:48:306/9/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
0

Ранее сообщалось, что в целях профилактики коронавируса мероприятия в честь дня города состоятся на открытых площадках.

Празднование дня города состоится на открытых площадках из-за коронавирусной инфекции
Празднование дня города состоится на открытых площадках из-за коронавирусной инфекции

В 2020 году провести день города с размахом в Новосибирске не удалось - мероприятие попало под коронавирусные ограничения и проходило онлайн. В 2021 году день города состоится - об этом заявили в мэрии города. Празднование запланировано на 27 июня - день города традиционно празднуется в последнее воскресенье июня.

О программе мероприятий еще ничего не известно даже в самой мэрии: мэр Новосибирска Анатолий Локоть не подписал документы, хотя они уже были поданы ему.

- Программа еще не утверждена мэром, но план мероприятий составляется. Утвержденного плана пока нет, - сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в целях профилактики коронавируса мероприятия в честь дня города состоятся на открытых площадках.

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Буланова: Еще один яркий актер скончался от последствий Covid
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
праздникдень городамероприятияпаркиадминистрациякоронавирусные ограничения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете празднования дня города?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    11:35:10 6/9/2021
    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    11:24:11 6/9/2021
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    11:20:13 6/9/2021
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    11:13:46 6/9/2021
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    11:12:31 6/9/2021
    Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    БердскПрямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    11:05:13 6/9/2021
    Прямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    10:37:19 6/9/2021
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    10:29:14 6/9/2021
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    БердскNestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском
    10:24:10 6/9/2021
    Nestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском
    Гороскоп на 10 июня 2021 года - Новолуние и Затмение: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:56 6/9/2021
    Гороскоп на 10 июня 2021 года - Новолуние и Затмение: самое главное для каждого индивидуально