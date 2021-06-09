Можно ли ходить на кладбище 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи -2021?
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Можно ли ходить на кладбище 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи -2021?

1:20:416/9/2021Фото: Правмир
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Посвятите себя празднованию  последнего дня торжества Пасхи. Нельзя сегодня ругаться и ссориться, начинать выяснять отношения, грубить друг другу.

храм, богослужение
В этот день пройдет последняя пасхальная служба

9 июня 2021 года завершается попразднование Пасхи, которое длилось 39 дней со 2 мая 2021 года. Этот великий праздник празднуется в храмах дольше всех остальных. Все это время плащаница была вынесена в залы храма, а Царские врата оставались открытыми.

Службы и песнопения все 39 дней были аналогичны торжественным богослужениям в саму Пасху. И вот наступил кульминационный день - мы прощаемся со светлым периодом пасхальных празднований. Завтра будем отмечать Вознесение Господне.

Этот день также посвящен победе жизни над смертью и является праздником для живых. Сегодня нет места грусти и печали, это праздник радости и всех живых людей. Именно по этой причине в храмах сегодня нельзя заказать поминовение. Нежелательно и посещение кладбища - оно не помогает поддерживать радостный дух дня.

Совсем скоро, 19 июня, мы сможет сделать поминовение во всем усопшим по всем правилам так, чтобы не навредить ни своей душе, ни душам наших усопших родных и близких.

А пока что посвятите себя празднованию  последнего дня торжества Пасхи. Нельзя сегодня ругаться и ссориться, начинать выяснять отношения, грубить друг другу.

Не рекомендуется заниматься и тяжелой физической работой сегодня. Если можно ее отложить - отложите. Но запрета нет на повседневные ваши обязанности, которые вы должны делать.

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