Каждому россиянину платить каждый месяц по 10 000 рублей хотят депутаты Госдумы

Депутаты Государственной думы собираются обратиться к правительству с предложением ввести для россиян безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Как рассказали в партии Справедливая Россия, каждый год на это будет уходить порядка 19 триллионов рублей. Их коллеги из других партий согласны с этим, но по их мнению, нужно точно рассчитать план финансирования. А вот экспертный совет считает, что ввести безусловный базовый доход пока невозможно из-за того, что бюджет слишком ограничен.
Отметим, что безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.
Также отмечается, что семьи с детьми во время пандемии уже получили денежную помощь и именно с этой категории и нужно внедрять безусловный базовый доход. А уже позже распространять его на всех россиян.