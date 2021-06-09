Каждому россиянину платить каждый месяц по 10 000 рублей хотят депутаты Госдумы
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Каждому россиянину платить каждый месяц по 10 000 рублей хотят депутаты Госдумы

12:17:426/9/2021Фото: pixabay
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Планируется, что деньги будет получать каждый гражданин независимо от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Возможно, скоро россияне начнут получать по 10 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы собираются обратиться к правительству с предложением ввести для россиян безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. Как рассказали в партии Справедливая Россия, каждый год на это будет уходить порядка 19 триллионов рублей. Их коллеги из других партий согласны с этим, но по их мнению, нужно точно рассчитать план финансирования. А вот экспертный совет считает, что ввести безусловный базовый доход пока невозможно из-за того, что бюджет слишком ограничен.

Отметим, что безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Также отмечается, что семьи с детьми во время пандемии уже получили денежную помощь и именно с этой категории и нужно внедрять безусловный базовый доход. А уже позже распространять его на всех россиян.

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