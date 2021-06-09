"А если бы она задыхалась?": Трое суток не могла дозвониться до ковидной бригады семья зараженных коронавирусом в Бердске. История из первых уст
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"А если бы она задыхалась?": Трое суток не могла дозвониться до ковидной бригады семья зараженных коронавирусом в Бердске. История из первых уст

1:32:326/9/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Бердчанка предполагает, что номер ковидной бригады сменился, но в больнице об этом ничего не знают.

В поликлинике №2 не отвечает ковидная бригада: неужели вызовов так много?
В поликлинике №2 не отвечает ковидная бригада: неужели вызовов так много?

Для того, чтобы вызвать ковидную бригаду, ЦГБ Бердска предлагает несколько вариантов: первый - звонить сразу в ковидную бригаду, второй - через регистратуру. Для поликлиники №2 на БЭМЗе, с которой возникли проблемы, это номера 5-57-19 (ковидная бригада) и 4-34-80 (регистратура). Как проэкспериментировала редакция, если позвонить в регистратуру и сказать, что дозвониться до ковидной бригады не получается, подключают напрямую.

У жительницы Бердска Елены взрослая дочь 27 лет и ее муж заболели COVID-19, в частной клинике сдавали анализ - он оказался положительным. Подумав, молодые люди решили вызвать ковидную бригаду и обратиться в больницу, но это оказалось не так-то просто.

- У детей в субботу подтвердился диагноз, позвонили в приемную больницы. Там нам сказали: «Если не можете дозвониться, звоните в понедельник». В поликлинике №1 в БЦГБ нам довольно быстро ответили, но сказали звонить в микрорайон (поликлинику №2 - прим. ред.), а там трубку не берут, - рассказала свою историю Елена 9 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Дозвониться до ковидной бригады смогла дочь Елены лишь в понедельник: всю субботу и воскресенье звучали лишь длинные гудки. Но и в понедельник ей удалось это с трудом.

- У моей дочери был не тяжёлый случай, слава богу, но что, если бы она задыхалась? Когда мы пытались вызвать ковидную бригаду, я звонила по номер 112, там сказали, что это экстренная и таким не занимаются. Это что, получается, я уже даже как скорую с телефона вызвать, не знаю? - говорил Елена.

По какому телефону звонить, чтобы ответили, никто не знает. По телефону ковидной бригады поликлиники №2 не отвечали и в понедельник - зятя Елены так долго перенаправляли по разным номерам, что он уже и не знает, где именно ответили, хотя телефон понадобился очень скоро - вчера, 8 июня в соседнем коттедже заболела вся семья, и они также испытывают проблемы с вызовом ковидной бригады.

Елена предполагает, что, возможно, у ковидной бригады поликлиники №2 на БЭМЗе сменился номер, однако информации об этом нигде нет. На сайте БЦГБ не опубликованы никакие изменения, связанные с номерами, а в приемной ничего об этом не знают. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» запросила комментарий главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской по этому поводу.

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