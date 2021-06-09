Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня
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Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня

3:20:466/9/2021Фото: wikimedia
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Сегодня всем православным желательно побывать на богослужении в храме, послушать песнопения и помолиться от всей души. Это главная традиция дня.

Христос и Магдалина
Мария Магдалина тесно связана с событиями Пасхи

Сегодня, 9 июня, в православии отмечается праздник с названием Отдание Пасхи. Этот день является завершающим в цикле пасхальных богослужений в храмах. Верующие прощаются с Пасхой окончательно и до следующего года.

Попразднование Пасхи всегда длится 39 дней. Все эти дни идут службы красиво и тождественно, почти также, как в саму Пасху. Священники сегодня одеты в белые одеяния и служат богослужение в центре храма. После богослужения в имитированный Гроб Господень будет убрана плащаница и закроются Царские врата, которые были открыты с самого 2 мая - со дня Пасхи.

Как связаны Мария Магдалина и Иисус Христос?

Мария Магдалина была падшей женщиной, которая глубоко и искренне раскаялась в своих грехах и сам Иисус Христос даровал ей прощение за искреннее раскаяние. Это именно она всегда находилась потом рядом с ним и его матерью Богородицей в самые трудные моменты. И это именно она первой узнала о Его Воскрешении, когда вместе с другими женами-мироносицами пришла не смотря на все запреты к Его Гробу после Его смерти, чтобы приготовить тело к погребению и умастить тело драгоценным миро.

Но тела в Гробу она не обнаружила и горько расплакалась, думая, что его похитили. Но тут Сам воскресший Иисус явился к ней и успокоил ее. Он велел Марии Магдалине всем рассказать о его Воскрешении. Это именно она распространила весть о чуде Воскресения.

Традиции

Сегодня всем православным желательно побывать на богослужении в храме, послушать песнопения и помолиться от всей души. Это главная традиция дня.

К этому празднику готовятся заранее, наводя дома порядок и готовя праздничный стол. Поста сегодня нет. Праздник отмечается в кругу семьи.

Запреты

Сегодня в храмах нельзя венчаться и креститься.

Запрещено ссориться и портить настроение себе и другим людям.

Нельзя обижать и обижать других.

Запрещено отказывать в помощи просящему и пренебрежительно относиться к нищим.

Нельзя сегодня устраивать поминки и посещать могилы на кладбище.

Запрещено заниматься рукоделием и тяжелой физической работой, а также той работой, которую можно отложить на другой день.

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