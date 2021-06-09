Как избавиться от горя: пять простых способов

Разбитое сердце жестоко. Нелегко пережить разочарование и печаль разрыва.
Вот где пригодится визуализация горя.
Я прошел несколько миль вниз по холму с разбитым сердцем и вспомнил, насколько это может быть поистине сокрушительно. Хорошая новость в том, что есть реальные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от этого низкого настроения и энергии отчаяния, пишет yourtango.com.
Мощные техники визуализации могут излечить ваше горе.Они просты, удобны в использовании и абсолютно помогут вам почувствовать себя лучше. Попробуйте одно или все.
Для достижения наилучших результатов вам может потребоваться повторять одно и то же в течение нескольких дней, в зависимости от вашего уровня энергии, или выполнять серию в течение недели.
Любой процесс визуализации требует сидения или даже лежа, поэтому убедитесь, что вы находитесь в безопасном и удобном месте.
Начните с трех медленных глубоких вдохов и полного выдоха, когда вы начинаете расслаблять тело. Представьте себе расслабляющие пальцы ног, а затем каждую часть стопы.
Позвольте этому расслаблению постепенно продвигаться вверх по телу, пока вы не достигнете макушки и не почувствуете себя полностью расслабленным.
Вы можете освоить одну из этих техник за 5–10 минут или потратить 30 минут на самоисцеление. Тебе решать.
С учетом сказанного, вот 5 техник визуализации, которые помогут излечить ваше горе.
1. Нарисуйте свое сердце.Возьмите лист бумаги и ручку или маркер и нарисуйте большой контур сердца. Глубоко вдохните, расслабьтесь и закройте глаза. Визуализируйте отсутствующую трещину, скол, обесцвечивание или кусок.
Затем вернитесь и нарисуйте в схеме то, что вы почувствовали в своем горе, и также напишите имя человека. Вы можете заметить более чем одно горе, но работайте с одним за раз.
Во-первых, обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда видите разбитое сердце на бумаге.
Вы удивлены, чувствуете себя неловко или щепетильно? Вы обнаружили стену защиты, чтобы уберечь себя от дополнительных ударов? Может быть, вы чувствуете разочарование в себе из-за того, что позволили разбить свое сердце.
Что бы это ни было, запечатлейте это на бумаге. Затем подумайте о том, что вы знаете сегодня, что помогло бы вам тогда избежать горя.
Будьте честны с собой и признайте, что вы предпочли игнорировать тревожные сигналы .
Иногда установление более жестких границ могло спасти вас от разочарования. Или более сильное чувство собственного достоинства могло предотвратить это.
Если вы сожалеете о роли, которую сыграли в этой ситуации, проявите сострадание к себе. Кто угодно может ошибиться. Затем подумайте о том, что вы узнали, и как вы справитесь с этим по-другому или лучше в следующий раз.
С другой стороны, если вы чувствуете, что не могли ничего сделать иначе, тогда поймите, что пора отпустить. Вежливо поговорите с собой и побудите себя избавиться от страданий.
В любом случае, потратьте несколько минут, чтобы увидеть, как ваше сердце снова исцелилось, и вы можете начать двигаться дальше.
2. Подумайте о своем «Ангеле исцеления».Эта нежная визуализация исцеления начинается с глубокого дыхания и расслабления. Закройте глаза, чтобы погрузиться в свой мир.
Найдите минутку, чтобы представить себе своего личного ангела, назначенного вам на всю жизнь в качестве вашего проводника. Попросите это эфирное существо прийти к вам сейчас и помочь исцелить ваше разбитое сердце.
Вы можете даже не осознавать, что происходит во время процесса заживления, и это абсолютно нормально. Засыпать тоже нормально.
Этот преданный дух пришел, чтобы исцелить любую боль, которую вы испытали по любой причине. Успокаивающий и нежный процесс помогает вам избавиться от эмоциональной боли, которая вам больше не помогает.
Вы можете просто отпустить что-либо или кого-то, что создало несчастье. Позвольте ангелу забрать все это.
Ваш ангел удивительно искусен в этой практике исцеления и очень тщателен. Каждый дюйм вашего сердца очищается и освобождается от травм. Чем больше вы отпускаете, тем больше расслабляетесь.
Вы начнете чувствовать себя намного легче, чем раньше. Отпустить - это все равно что сбросить с плеч тяжелый плащ, чтобы он больше не давил на вас.
Легче дышать, и ваше тело чувствует себя невероятно расслабленным и комфортным. Облегчение омывает вас нежными волнами.
Обязательно поблагодарите своего ангела, когда исцеление будет завершено.
3. Используйте «Розовый свет любви».Закройте глаза, сделайте три медленных глубоких вдоха и расслабьте тело. Представьте себе струящийся розовый свет, спускающийся с небес и омывающий вас нежным душем.
Невероятно успокаивающий розовый свет вселенской любви очищает ваше тело и энергетическое поле, проникая в каждый уголок и закоулки своим любовным присутствием.
На всем пути вплоть до клеточного уровня и еще глубже в ваши субатомные частицы любовь наполняет вас с головы до ног.
Вот каково это - процветать и процветать при поддержке Вселенной.
Ваше сердце втягивает любовь и полностью наполняется, полностью обнимая вселенскую любовь. Каждое место, где когда-то существовала рана, полностью исцелено и наполнено любовной энергией.
Ты снова как новенький.
Вы чувствуете себя более похожим на себя, чем когда-либо прежде, с позитивным мировоззрением, которое открывает для вас новые возможности. Ваша связь со Вселенной сильна, и этот опыт помог вам углубить эту связь, которая поддерживает ваш дух.
4. Исцеляйте вместе со своими предками.Эта визуализация призывает ваших предков помочь исцелить ваше сердце.
Нет ничего лучше, чем быть в окружении людей, которые любят вас, и это уходит из поколения в поколение, о чем вы можете не подозревать.
Подумайте о членах семьи, которых вы любили и которые были близки к умершим. Выберите, к кому вы будете призывать. Не расстраивайтесь, прося поддержки у нескольких или всех ваших близких - они будут рады предоставить вам ее!
Для начала закройте глаза, сделайте три глубоких вдоха, расслабляя тело. Затем вслух или мысленно попросите своих близких по имени прийти к вам сейчас для исцеления.
Вы также можете попросить любых дополнительных, целых и исцеленных предков из вашей родословной, если хотите, чтобы они присутствовали на этом процессе.
Представьте, что комната начинает заполняться вашими предками, которые сплачиваются вокруг вас для исцеления. Они делятся с вами своей любовью и нежно кладут руки на ваше тело. Некоторые могут посылать вам энергию, не касаясь вас.
Круг исцеления сформировался, чтобы служить вам, и вы приветствуете всех.
Эти просвещенные члены семьи нежно любят вас и поддерживают вас так, как вы, возможно, даже не подозреваете. Они гордятся вами и рады поделиться с вами этим исцелением.
По мере того, как процесс продолжается, вы чувствуете себя благословленными этим опытом и понимаете истину - вы никогда не будете по-настоящему одиноки.
Любовь и мудрость ваших предков всегда доступны. Просто призовите их, и они всегда придут к вам на помощь, как могут. Вы почувствуете облегчение, удивительное и чудесное.
Опять же, обязательно поблагодарите тех, кто пришел на помощь.
5. Вообразите цветущую розу.Цель этой исцеляющей визуализации - снова открыть ваше сердце. Для начала закройте глаза, сделайте три глубоких вдоха, расслабляя тело.
Теперь представьте плотный розовый бутон розы в центре сердечной чакры (груди). Будучи разбитым, твое сердце было плотно закрыто, как новый бутон розы. В то время у вас была веская причина беречь свое сердце и защищать его, но теперь пора лечить.
Сделайте несколько медленных глубоких вдохов и скажите себе, что готовы к исцелению и двигаться дальше. Затем представьте, что ваше сердце подобно маленькому бутону розы, медленно начинает раскручиваться.
Медленно разворачиваясь, бутон начинает плавно открываться. Лепесток за лепестком, роза раскрывается и раскрывается по мере продолжения процесса заживления.
Когда лепестки роз раскрываются, чтобы полностью распуститься, вдохните богатый цветочный аромат - это символизирует исцеление, на которое вы надеялись и которого ждали.
Вы так благодарны, что это исцеление сбывается, и чувствуете себя легче и счастливее, чем когда-то.
Каждый раз, когда вы чувствуете необходимость, вы можете повторить эту визуализацию снова, и она всегда обеспечит мягкое исцеление и теплые, обширные результаты. Цветущая роза олицетворяет вашу врожденную способность к исцелению, которая всегда с вами.
Исцелить свое горе можно с помощью методов визуализации.Даже если вы прямо сейчас чувствуете глубокую эмоциональную боль, как только вы начнете использовать эти простые методы визуализации, ваше сердце исцелится, и вы пройдете через это.
Это место для веры во Вселенную, что все будет хорошо, и веры в свою стойкость.