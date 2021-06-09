Заморозки надвигаются на Бердск и Новосибирск: Рассказываем, когда ночью похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС о том, что на Новосибирскую область надвигаются заморозки. Также похолодает в Омской и Томской областях.
- Заморозки ожидаются в Пермском крае до минус 2 градусов, в Свердловской, Курганской областях — тоже до минус 2 градусов, в Иркутской области — аналогичная ситуация. На юге Западной Сибири заморозки и вовсе приличные: если в Томской области еще до 2 градусов, то в Тюменской, Омской областях — до минус 5 градусов», — сообщил Вильфанд.
Также он отметил, что аномальное похолодание продержится в регионах ориентировочно до 10-12 июня.
Отметим, что Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил, что уже ночью температура может упасть до +2 градусов в Новосибирской области.