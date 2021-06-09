Молитва на 10 июня величайший церковный праздник Вознесение Господне-2021
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Молитва на 10 июня величайший церковный праздник Вознесение Господне-2021

7:20:376/9/2021Фото: Pixabay
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В храмах повсеместно пройдут праздничные службы, будут прочитаны отрывки из Евангелия, совершится молитва. Если вы сегодня не сможете попасть в храм, то можно прочесть молитву на Вознесение дома.

молитва
В Вознесение есть свои молитвы

10 июня, спустя сорок дней после Пасхи, православные отметят Вознесение Господне - великий двунадесятый праздник. В этот день Иисус закончил свое земное служение и вознесся на небеса.

События того дня  описаны в евангелии от Луки.

В этот день все живущие на земле православные получили надежду на спасение души и вечную жизнь при истинной любви к Богу и раскаянии в грехах.

В храмах повсеместно пройдут праздничные службы, будут прочитаны отрывки из Евангелия, совершится молитва. Если вы сегодня не сможете попасть в храм, то можно прочесть молитву на Вознесение дома.

Читается она искренне, с чистым сердцем и добрыми помыслами, желательно перед иконами.

Текст молитвы


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