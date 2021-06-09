Молитва на 10 июня величайший церковный праздник Вознесение Господне-2021

10 июня, спустя сорок дней после Пасхи, православные отметят Вознесение Господне - великий двунадесятый праздник. В этот день Иисус закончил свое земное служение и вознесся на небеса.
События того дня описаны в евангелии от Луки.
В этот день все живущие на земле православные получили надежду на спасение души и вечную жизнь при истинной любви к Богу и раскаянии в грехах.
В храмах повсеместно пройдут праздничные службы, будут прочитаны отрывки из Евангелия, совершится молитва. Если вы сегодня не сможете попасть в храм, то можно прочесть молитву на Вознесение дома.
Читается она искренне, с чистым сердцем и добрыми помыслами, желательно перед иконами.
Текст молитвы