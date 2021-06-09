После смерти работницы в цехе с химикатами возбудил уголовное дело СК в Новосибирске

По факту смерти женщины на пожаре в Советском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщила 9 июня Татьяна Дмитриева, и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июня 2021 года с 9.00 до 11.30 в производственном цехе индивидуального предпринимателя, расположенном по ул. Плотинная, произошел пожар.
При тушении огня пожарные обнаружили тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Погибшей оказалась 31-летняя жительница Новосибирска, которая работала в цехе.
Одной из главных версий произошедшей трагедии следствие рассматривает нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами.
СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти женщины возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, рассказала Дмитриева.