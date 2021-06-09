После смерти работницы в цехе с химикатами возбудил уголовное дело СК в Новосибирске
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После смерти работницы в цехе с химикатами возбудил уголовное дело СК в Новосибирске

7:19:336/9/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Одной из главных версий произошедшей трагедии следствие рассматривает нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами.

Пожарные обнаружили труп

По факту смерти женщины на пожаре в Советском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщила 9 июня  Татьяна Дмитриева, и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июня 2021 года с 9.00 до 11.30  в производственном цехе индивидуального предпринимателя, расположенном по ул. Плотинная, произошел пожар.

При тушении огня пожарные обнаружили тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Погибшей оказалась 31-летняя жительница Новосибирска, которая работала в цехе.

Одной из главных версий произошедшей трагедии следствие рассматривает нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами.

СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти  женщины возбудил уголовное дело по  ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, рассказала Дмитриева.

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