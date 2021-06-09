Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске проекта по новому способу расчета оплаты труда врачей. Пилотный проект будет запущен с 1 ноября 2021 года и будет действовать до марта 2022 года. В семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии проверят новый подход для расчета зарплаты медиков, которая будет зависеть от сложности труда и региональных особенностей.
«Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом», — сказано в сообщении правительства страны.
По указанию Мишустина, ведомства должны будут внести перечни выплат компенсаций и стимулирующих оплат.
«Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава», — сказано в сообщении.
По результатам пилотного проекта будет определена система требований к оплате труда медиков в стране. Поручение для разработки новых подходов к оплате труда врачей дал президент страны Владимир Путин.