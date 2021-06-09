Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
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Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона

10:37:306/9/2021Фото: Pixabay
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Пилотный проект будет запущен с 1 ноября 2021 года и будет действовать до марта 2022 года. Так определят систему требований к оплате труда медиков в стране.

Медиков будут рассчитывать по-новому

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске проекта по новому способу расчета оплаты труда врачей. Пилотный проект будет запущен с 1 ноября 2021 года и будет действовать до марта 2022 года. В семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии проверят новый подход для расчета зарплаты медиков, которая будет зависеть от сложности труда и региональных особенностей.

«Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом», — сказано в сообщении правительства страны.

По указанию Мишустина, ведомства должны будут внести перечни выплат компенсаций и стимулирующих оплат.

«Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава», — сказано в сообщении.

По результатам пилотного проекта будет определена система требований к оплате труда медиков в стране. Поручение для разработки новых подходов к оплате труда врачей дал президент страны Владимир Путин.

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