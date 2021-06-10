В Сирии погиб российский военный
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В Сирии погиб российский военный

9:52:196/10/2021Фото: Минобороны
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Все произошло в результате подрыва автомобиля при проверке маршрута патрулирования.

Российский военный погиб в Сирии
Вчера, 9 июня, стало известно, что в Сирии, в провинции Хасеке взорвался бронеавтомобиль с российскими военными. К сожалению, один из тех, кто находился внутри, погиб от полученных травм. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также там отметили, что взрывной устройство сработало, когда военные проверяли маршрут патрулирования.
Кроме того, в минобороны отметили, что в результате взрыва ранения получили еще три россиянина. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Также в ведомстве отметили, что семье погибшего окажут материальную поддержку.
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