"Я тебя убью": Уголовное дело завели на женщину в Бердске за нападение на 9-летнего мальчика из-за сорванных с клумбы тюльпанов
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"Я тебя убью": Уголовное дело завели на женщину в Бердске за нападение на 9-летнего мальчика из-за сорванных с клумбы тюльпанов

11:34:586/10/2021Фото: pixabay
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Бердчанка ответит по статье 116 УК РФ - побои.

тюльпаны
Женщина поплатится за нападение на ребенка

В Бердске завели уголовное дело на пенсионерку, которая яростно защищала свои клумбы с тюльпанами. Напомним, 22 мая бердчанка набросилась на 9-летнего мальчика, который сорвал три тюльпана с клумбы.

Мама ребенка назвала случившееся истязанием и издевательством. Уточним, что мальчик гулял на площадке, а перед уходом сорвал букетик тюльпанов с клумбы возле дома на ул. К. Маркса, 32, чтобы подарить их своей 16-летней сестре на день рождения.

- Она Тогда женщина толкнула ребенка и крикнула: «Убью за цветы!». Затем схватила его за капюшон толстовки и потащила, вспоминает мама мальчика.

Школьник заплакал от боли и страха – толстовка от натяжения врезалась воротом в шею, душила его, мешала дышать. Неизвестная подняла ребенка на ноги и, не отпуская, намотала капюшон толстовки себе на руку. При этом женщина не отпускала ребенка приговаривая, что «цветочкам тоже было больно!».

За ребенка вступился прохожий мужчина. Он снял инцидент на видео и освободил мальчика. При этом нападавшая убежала.

Вечером к семье приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Ребенок в тот момент спал, поэтому опросить его не удалось. Видео, по словам матери, очевидец передал в полицию.

После инцидента на шее мальчика остались царапины от ногтей той женщины. Также в районе кадыка - надавленная толстовкой синяя полоса. Мать сообщила, что сфотографировала доказательства и готова поделиться ими с сотрудниками полиции.

Нападавшей женщине на вид было лет 50, уточнила бердчанка.

- Мы, конечно, пояснили сыну, что нельзя рвать цветы на клумбах. Но разве сорванные цветы – повод истязать ребенка? Если бы я пошла и вырвала там все цветы, рискнула бы та женщина напасть на меня? Или она только детей бить готова? – добавляет мать.

Сегодня, 10 июня 2021, в мэрии Бердска подтвердили, что на нападавшую, которая умышленно причинила вред ребенку за сорванные на клумбе тюльпаны, возбужденно уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои".

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