В Бердске хакер взломал банкомат Сбербанка в ТЦ" Европа" и похитил 6 млн рублей. Подробности ЧП
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В Бердске хакер взломал банкомат Сбербанка в ТЦ" Европа" и похитил 6 млн рублей. Подробности ЧП

11:51:016/10/2021Фото: pixabay
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Инцидент произошел еще 28 мая.

банкомат
Мужчина украл деньги у банка

Полиция Бердска расследует дело о краже денег из банкомата Сбербанка. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Опер СЛИЛ». Как там сообщается, 28 мая неизвестный подошел к банкомату, который расположен в торговом центре Европа, открыл его штатным ключом, каким-то образом внес изменения в программы и после этого фиктивно внес на различные счета клиентов банка около шести миллионов рублей.

Отметим, что в ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт хищения, но не уточнили точную сумму ущерба. По некоторым данным размер кражи составляет шесть миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к преступлению, - сообщили в областном главке.

Кстати, миллионная кража из банка в Бердске произошла и в 2014 году. Тогда преступники пустили газ в тамбур с банкоматами, устроили взрыв и похитили больше миллиона рублей.

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