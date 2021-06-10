КПРФ просит снять ограничения при расчете надбавки к пенсии
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КПРФ просит снять ограничения при расчете надбавки к пенсии

1:16:166/10/2021Фото: pixabay
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Депутаты считают, что нынешний закон не соответствует политике повышения рождаемости.

Депутаты хотят отменить ограничения при расчете пенсии

Депутаты от партии КПРФ во главе с Геннадием Зюганов предложили на рассмотрение Госдумы новый законопроект, который предполагает отмену ограничения «в четыре ребёнка», фактически установленное при расчёте надбавки к пенсии по уходу за детьми. Сейчас в страховой стаж помимо деятельности по основному месту работы засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет, но не больше шести лет.

До принятия закона «О страховых пенсиях» в 2013 году этот период и вовсе составлял три года. А это не соответствует политике повышения рождаемости, сообщили авторы инициативы. В то же время индивидуальный пенсионный коэффициент назначают для родителей, в семье которых воспитывают до четырёх детей до достижения каждым из них возраста полутора лет. В случае с третьим или четвёртым ребёнком его величина составляет 5,4. В связи с этим новая инициатива предлагает убрать ограничение общего страхового стажа в 6 лет, который связан с периодом ухода за детьми, и предусмотреть индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 для пятого и последующего детей.

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