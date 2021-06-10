На каком месте в рейтинге героев соцсетей среди губернаторов оказался Андрей Травников в мае 2021. У него плюс четыре пункта
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На каком месте в рейтинге героев соцсетей среди губернаторов оказался Андрей Травников в мае 2021. У него плюс четыре пункта

2:30:456/10/2021Фото: pixabay.com
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Внимание к главам регионов будет расти. В июне будет дан официальный старт предвыборной кампании. Это приведет к росту упоминаемости не только девяти глав регионов, принимающих непосредственное участие в региональных выборах, но и остальных руководителей. Особенно тех, кто будет выступать «локомотивом» партии на парламентских выборах.

Губернаторы – герои соцсетей

Что россияне пишут о главах российских регионов в соцсетях.

Приближающиеся выборы, а также постепенный рост заболеваемости коронавирусом повышают внимание к региональным властям и создают дополнительные информационные поводы для обсуждения деятельности глав российских регионов, сообщает cpkr.ru

Общее число упоминаний глав российских регионов в социальных сетях практически не изменилось, увеличившись лишь на 9,4 тыс. сообщений. Однако, если учесть длинные майские праздники, а также дополнительные выходные, объявленные в связи с обострением коронавирусной обстановки, следует отметить рост активности губернаторов, вызвавший рост числа их упоминаний в соцсетях.

Кроме того, в мае не было отставок глав регионов, которые до этого два месяца стимулировали интерес к отдельным руководителям.
Тройка лидеров также осталась неизменной. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (161,7 тыс.), на втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (70,7 тыс.), на третьем — губернатор Московской области Андрей Воробьев (45,4 тыс.).


Лидерами по приросту сообщений стали глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (+26 тыс.), на втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (+13,5 тыс.), третье место занял глава Красноярского края Александр Усс (+12,8 тыс.).

В мае зафиксирован заметный рост доли позитивных упоминаний глав регионов (с 8,7% до 10,7%), при этом доля негативных упоминаний практически не изменилась, выросла с 9,78% до 9,82%.

Лидером по доле позитивных упоминаний стал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (28,8% — участие в мероприятиях по случаю выпускных), на втором месте — руководитель ЯНАО Дмитрий Артюхов (22,4%) — премия «Семья Ямала», информация о строительстве новых мостов), на третьем — губернатор Тюменской области Александр Моор (21,7% — борьба с пожарами и помощь пострадавшим).


При этом лидером по приросту доли позитивных упоминаний стал упомянутый выше Мурат Кумпилов (+17,9%), на втором месте — Александр Моор (+13,51%), на третьем — глава Красноярского края Александр Усс (+10,4%).

Первое место по доле негативных упоминаний занял губернатор Воронежской области Александр Гусев (31,83% — информационные атаки после конфликта с коммунальным оператором «ПИК-комфорт»), на втором месте — глава Республики Коми Владимир Уйба (29% — разлив нефти, жесткий ответ местным жителям о том, что Уйба для них является Путиным), на третьем — глава Приморского края Олег Кожемяко (26,37% — конфликт из-за отставки мэра Владивостока).


Лидером по росту доли негатива в соцсетях стал глава НАО Юрий Бездудный (+13,7%), на втором месте — Владимир Уйба (+11,8%), на третьем — глава Чукотской области Роман Копин (+11,1%).

Выводы и прогнозы

Внимание к главам регионов будет расти. В июне будет дан официальный старт предвыборной кампании. Это приведет к росту упоминаемости не только девяти глав регионов, принимающих непосредственное участие в региональных выборах, но и остальных руководителей. Особенно тех, кто будет выступать «локомотивом» партии на парламентских выборах.

Коронавирус может вернуться в тренды. Обострение коронавирусной обстановки в Москве, зафиксированное в начале июня, в течение месяца может распространиться и на другие регионы. Как показывает опыт предыдущих выпусков, усложнение ситуации вокруг пандемии приводит к повышенному вниманию к руководству регионов.

Риски роста негатива сохраняются. Старт избирательной кампании должен активизировать как системных, так и несистемных оппозиционеров, которые будут вести информационную борьбу в том числе и против губернаторов. Это может отразиться на росте доли негативных упоминаний.



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