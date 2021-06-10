Сергей Собянин заявил, что не собирается вводить в Москве полный локдаун из-за коронавируса
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Сергей Собянин заявил, что не собирается вводить в Москве полный локдаун из-за коронавируса

3:43:276/10/2021Фото: pixabay
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По его словам, власти смогут справиться с текущей эпидемиологической ситуацией.

В Москве растет число случае заболевания коронавирусом

Глава Москвы Сергей Собянин заявил о том, что несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, он не собирается вводить жестких ограничений.

- Мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит — всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города, - отметил Сергей Собянин.

Также он рассказал, что власти считают, что смогут справиться с повышением числа заболевших без жестких ограничений.

Отметим, что вчера, 9 июня, в Москве выявили 4,1 тыс. новых инфицированных — это максимальный суточный прирост с января.

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