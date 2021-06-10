Сергей Собянин заявил, что не собирается вводить в Москве полный локдаун из-за коронавируса

Глава Москвы Сергей Собянин заявил о том, что несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, он не собирается вводить жестких ограничений.
- Мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит — всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города, - отметил Сергей Собянин.
Также он рассказал, что власти считают, что смогут справиться с повышением числа заболевших без жестких ограничений.
Отметим, что вчера, 9 июня, в Москве выявили 4,1 тыс. новых инфицированных — это максимальный суточный прирост с января.