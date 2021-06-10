Собянин бросил силы на север Москвы: Что сделают по программе "Мой район"

Одними из первоочередных целей по благоустройству территорий столицы стала северная часть Москвы, на которой уже проводятся и будут продолжены работы по реконструкции и обустройству многих объектов.
По словам Собянина, в Коптево завершилась реконструкция кинотеатра «Рассвет», прилегающая к нему территория будет благоустроена в ближайшее время. На детских площадках района будут стоять новые комплексы. Соседние дворы также приведут в порядок, чтобы местным жителям и гостям было комфортно отдыхать и проводить свободное время на свежем воздухе.
На 2022 год в районе Аэропорта намечено окончание реконструкции здания кинотеатра «Баку», рядом с ним появится сквер и место отдыха у Амбулаторного пруда.
В Беговом районе запланировано построить удобный маршрут для пешеходов от метро «Беговая» до ипподрома. Близлежащие с ним дворы и территория Кадетской школы также благоустроят.
Реконструкции и благоустройству подвергнут пешеходные подходы в Бескудниковском районе, парк «Северные Дубки» в Восточном Дегунине, зону отдыха в Западном Дегунине и соседствующие с ней дворовые территории.
После реализации проектов по благоустройству, жители северных районов Москвы получат комфортные условия для прогулок и проведения свободного времени.