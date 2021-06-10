Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев
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Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев

8:20:226/10/2021Фото: Привезут?
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Дело касается перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников.

Бывшего президента Украины решили допросить в Киеве

Петра Порошенко могут доставить в Киев для допроса по делу о контрабанде картин известных в мире художников. Печерский суд Киева дал добро на принудительную доставку беглого политика.

Расследование проводит ГБР (Государственное бюро расследований). О данном решении Печерского суда, давшего разрешение на доставку, стало известно из сообщения в Telegram от депутата Верховной рады Юрия Камельчука.

"Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента <Украины Петра> Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников", - написал парламентарий.

По словам депутата, Порошенко могут допросить в качестве свидетеля.

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