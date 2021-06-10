Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев

Петра Порошенко могут доставить в Киев для допроса по делу о контрабанде картин известных в мире художников. Печерский суд Киева дал добро на принудительную доставку беглого политика.
Расследование проводит ГБР (Государственное бюро расследований). О данном решении Печерского суда, давшего разрешение на доставку, стало известно из сообщения в Telegram от депутата Верховной рады Юрия Камельчука.
"Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента <Украины Петра> Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников", - написал парламентарий.
По словам депутата, Порошенко могут допросить в качестве свидетеля.