Когда будет первый урожай на огороде в июне?

Идет первый летний месяц. Все основные посадочные работы окончены, остались поддерживающие сезонные работы. Некоторые культуры, например, редис или укроп, можно посеять еще раз. редис на второй урожай, а укроп так и вовсе можно досеивать каждый две недели все лето. Главное не выбирать для него солнечное место - солнышка утром пару часов ему вполне хватает.
Итак, что уже созревает в июне?
В этом месяце уже достаточно пророс озимый чеснок, зелень которого можно есть весной.
Редис - первый урожай уже на подходе, можно посеять второй раз.
Некоторые виды зеленых салатов.
Прекрасный урожай щавеля можно собирать уже в июне.
Если у вас теплые теплицы, уже могут быть первые урожаи огурцов и ранней капусты.
Сейчас очень нежный ревень - его тоже уже можно начинать собирать. Стебли пока еще нежные.
В некоторых регионах уже поспела первая клубника, а в садах - черешня и вишня.
Помимо сбора урожая не забывайте в июне провести первую прополку и окучивание картофеля, а также обработку его от колорадского жука. Выбирайте сухую и безветренную погоду.