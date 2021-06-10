Когда будет первый урожай на огороде в июне?
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Когда будет первый урожай на огороде в июне?

10:40:256/10/2021Фото: pixabay
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Помимо сбора урожая не забывайте в июне провести первую прополку и окучивание картофеля, а также обработку его от колорадского жука. Выбирайте сухую и безветренную погоду.

редиска
В июне активно собирают редис

Идет первый летний месяц. Все основные посадочные работы окончены, остались поддерживающие сезонные работы. Некоторые культуры, например, редис или укроп, можно посеять еще раз. редис на второй урожай, а укроп так и вовсе можно досеивать каждый две недели все лето. Главное не выбирать для него солнечное место - солнышка утром пару часов ему вполне хватает.

Итак, что уже созревает в июне?

В этом месяце уже достаточно пророс озимый чеснок, зелень которого можно есть весной.

Редис - первый урожай уже на подходе, можно посеять второй раз.

Некоторые виды зеленых салатов.

Прекрасный урожай щавеля можно собирать уже в июне.

Если у вас теплые теплицы, уже могут быть первые урожаи огурцов и ранней капусты.

Сейчас очень нежный ревень - его тоже уже можно начинать собирать. Стебли пока еще нежные.

В некоторых регионах уже поспела первая клубника, а в садах - черешня и вишня.

Помимо сбора урожая не забывайте в июне провести первую прополку и окучивание картофеля, а также обработку его от колорадского жука. Выбирайте сухую и безветренную погоду.

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