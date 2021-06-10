В рубрику "Сообщи свою новости" написала Марина:
-В школе сказали сдавать на ремонт классов приличную сумму денег, ремонт школы за счет родителей. Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей?
Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей?
От редакции
В вашей школе собирают деньги на ремонт?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.