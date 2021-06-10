В школе сказали сдавать на ремонт классов приличную сумму денег
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В школе сказали сдавать на ремонт классов приличную сумму денег

8:25:076/10/2021Фото: pixabay.com
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Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей?

В рубрику "Сообщи свою новости" написала Марина:
Родителей заставляют сдавать деньги на ремонт школы

-В школе сказали сдавать на ремонт классов приличную сумму денег, ремонт школы за счет родителей. Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей?
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